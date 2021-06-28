İslamköy'lü Kadınların yaptığı Cevizli Domates Reçeli
SOFRALARIN YENİ LEZZETİ DOMATES REÇELİ
Salçası, sosu ve turşusundan sonra reçeli de yapıldı.
Isparta'da domates farklı lezzet olarak sofralarda yerini aldı
Birçok ürün çeşidi bulunan sofraların vazgeçilmezi domates Isparta’da reçele dönüştürüldü. İslamköy Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri demene amaçlı yaptıkları reçel çok beğenilince şimdilerde siparişlere yetişemiyorlar. İslamköy'lü kadınların domates reçelini TRT Haber tüm Türkiye'ye tanıttı.