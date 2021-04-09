Başkanımız Adar BAGEV Genel Kuruluna Katıld ı

2000 yılında, Antalya, Burdur, Isparta illeri ve ilçelerinde ve Dinar’da ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel, bilimsel gelişme ve kalkınmayı sağlamak, bölgenin stratejik gelişim planını hazırlamak ve bu bağlamda her türlü çalışmasını yapmak amacıyla kurulan Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı pandemi nedeniyle ertelenen 2021 yılı ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı ( BAGEV ) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Yönetim Kurulu’nun 2020 yılında gerçekleştirdiği faaliyet ve bilançolarının ibra edildiği, 2021 bütçesinin ve denetim kurulu raporunun da kabul edildiği genel kurulun Divan Başkanlığı’nı Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı üstlendi.

Pandemi sebebi ile çevrimiçi gerçekleşen genel kurula Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kurucu, Kumluca Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Özçetinkaya, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsa İpekçi, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Demir, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Abdullah Erdoğan, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Selen Işık Maden, Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri katıldı, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Tansu Kurt ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı ( BAGEV ) Genel Sekreteri Gülşen Aras katıldı.





Isparta Ticaret Borsası



