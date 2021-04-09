Tüm İl Genelinde Olduğu Gibi İlçemizde de ''Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'' Yapıldıİçişleri Bakanlığımızın 03.04.2021 tarih ve E.5988 sayılı yazıları doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı olarak yapılacak olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı” İlçemizde de Kaymakamımız Sayın Zikrullah ERDOĞAN Başkanlığında, Belediye Başkan V. İsmail ORHON, İlçe Jandarma Komutanı Muttalip İBİŞ, İlçe Emniyet Amir V. Abdurahman MAYTAP, İlçe Müftü V. Serdar TOPALAKÇI, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Emrah BOYACIOĞLU, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahmet KARADUMAN, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdür V. H. Alper ÇAĞLAYANER, Sosyolog Selma DEVECİ ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü H. Güneş AKIŞ’ın katılımlarıyla Şehit Astsubay Fuat ÖZDEMİR Toplantı Salonunda saat:10:00 ‘da gerçekleştirildi.İlçe Sosyal Hizmet Merkezi personeli Sosyolog Selma DEVECİ tarafından, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair sunum yapıldı.Sayın Kaymakamımız tarafından toplantıya katılan kurum amirlerinin görüşünün önem arz ettiğinden “Kadına Şiddetin Önlenmesi” ile ilgili görüş ve önerilerini Kaymakamlığa bildirmelerini isteyerek toplantı sona erdi.