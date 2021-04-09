ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

10 NİSAN TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI



Ülkemizin barış, refah ve huzurunun güvencesi Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 176. yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, yasalara ve anayasaya sadakatle, 24 saat fedakârca görevlerini ifa eden emniyet teşkilatımız, vatandaşlarımızın güvenle sığındığı şefkat kapısı, milletimizin huzur ve güven kaynağıdır.

Zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin üstlendiği her görevi kahramanlık, cesaret, sabır, büyük fedakârlık ve üstün vazife anlayışıyla sürdüren emniyet teşkilatımız suç ve suçlularla mücadele konusunda ortaya koyduğu başarıyla hepimizin gurur kaynağı olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizdeki güven ve istikrar ortamının, halkımızın refah ve huzurunun korunmasında en büyük güvence olan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 176. yıldönümü münasebetiyle tüm emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.