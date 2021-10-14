İlçemizde uygulanan trafik denetimleri tüm hızıyla sürdürülmektedir. İlçemizde elma hasat mevsimi olması nedeni ile ilçemiz genelinde trafik yoğunluğu en üst seviyeye ulaştığından Jandarma ve Emniyet ekiplerince trafik denetimler sıklaştırılmıştır. İlçemiz Bağıllı köyü Isparta-Konya yolu üzerinde Emniyet ve Jandarma ekiplerinin birlikte yapmış oldukları denetime Kaymakamımız Onur ALİMOĞLU iştirak etmiş olup sürücülere ve yolculara trafik güvenli konusundaki farkındalığı artırmaya ve meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik bilgilendirmelerde bulundu ve hayırlı yolculuklar diledi.