Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Birimi Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün talimatları ile sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmaları, tedavi ve bakımlarını yapmaya devam ediyor.Eğirdir’de daha önce bulunmayan Kısırlaştırma Ünitesinin de faaliyete geçmesi ile çalışmalar hızlandı. Rüya Park alanında bulunan çeşitli hayvanların bakımı ve üretimi de devam etmektedir. Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin devam ettiği bu süreçte 70 'e yakın kamu kurum ve kuruluşlarının, özel işletmelerinin ve Covid-19 pozitif vaka çıkan binaların dezenfeksiyon işlemleri de Başkan Veli GÖK’ün talimatlarıyla yapılıyor. Çalışmalar haftalık program dahilin de rutin olarak devam ediyor. Hayvansever Dernekleri tarafından ve vatandaşlarca yaralı olarak bildirilen sokak hayvanları alınarak tedavileri gerçekleşiyor.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)