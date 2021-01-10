Hasbihal kitabının yazarı Muaz Kalaycı, sosyal medya mecralarını yalan haber yaymaya elverişli yerler olarak niteledi.Gazeteci yazar Muaz Kalaycı, gazetecilik mesleğine yeni başlayan ve gazeteci olma hayalleri kuranlara tavsiyelerde bulundu. Kitabının birinci baskının tükenmesi üzerine düzenlenen programda konuşan Kalaycı, gazeteciliğin sırf bir meslek olamayacağını, gazeteciliğin bir tutku olması gerektiğini söyledi. Özellikle araştırmacı gazeteciliğin önemine dikkatleri çeken Muaz Kalaycı, doğru haber yapmanın ve doğrunun peşinde olmanın mesleki bir zorunluluk olduğuna değindi.Kalaycı, şunları söyledi: "Sosyal medya mecraları sayesinde her biri birer medya organına dönüşen profiller, zaman zaman doğru olmayan, doğruluğu teyit edilmeyen iddiaları gerçekmiş gibi paylaşıyor. Yani sosyal medya platformlarında doğru ile yalanın ayırt edilmesi oldukça güçleşti. Toplumumuz bu tür şeylere oldukça hassas ve böyle paylaşımlara duygusal yaklaşarak doğruluğu teyit etme gereği duymayabiliyor. İşte bu noktada gazetecilerin misyonu, yıllar önceye nazaran katbekat artmış durumda. Doğru habere ulaşmak her vatandaşın hakkıdır. Bu hakkı kullandıracak olanlar da biz gazetecileriz. Gazeteciliğin namusu, 'doğru' olanı bulmak ve 'doğruyu' yaymaktır. Bunun için yalan haberin karşısında bir duvar gibi durmalı ve gerçekleri yalanların karşısına çıkarmalıyız.""Hasbihal" kitabında Cengiz Aytmatov, Farid Farjad, Zeki Alasya, Etyen Mahçupyan, Murat Göğebakan gibi isimlerle röportajlarını da yayınlayan Muaz Kalaycı, Hasbihal'in gazeteciliğe merakı olan yüzlerce gence rehber olduğunu söyledi. Kalaycı, kitabın ilk baskısının tükendiğini hatırlatarak, özellikle İletişim Fakültesi'ndeki öğrencilerin söyleşilerine ilgi gösterdiğini belirtti.