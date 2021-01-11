Bir süre önce Eğirdir İlçe Müftülüğü görevine atanan Mehmet Ali EROĞLU beraberinde Eğirdir İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Dr. Halil İbrahim AKKUŞ ile birlikte Başkan Veli Gök’e iadeyi ziyarette bulundular.Hoş sohbet içerisinde geçen ziyarette, Eğirdir’de pandemi döneminde neler yapabiliriz, müftülük ve belediye olarak nasıl projeler üretebiliriz, her zaman esnafımız ve vatandaşımızın içinde olunması gerektiği müzakere edildi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Başkan Veli GÖK’le güzel bir fikir alış verişinde bulunuldu. İlçemiz Milli ve Manevi atmosferine nasıl katkıda bulunabiliriz, sosyal ve kültürel faaliyetlerde nasıl bulunuruz konularıda istişare edildi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK İlçe Müftüsü EROĞLU ve Şube Müdürü AKKUŞ’a nazik ziyaretlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.