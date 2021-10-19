ULUSLARARASI OPTİMİST YARIŞLARINDA

EĞİRDİR'Lİ YELKENCİLER BODRUM'DA BOY GÖSTERDİ

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün destekleri ile 9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) 13-18 Ekim 2021 tarihlerinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde Bodrum Muğla'da yapıldı.Yarışlara 16 ülke 77 kulüp 323 yelkenci katıldı. 9. Bodrum Uluslararası Optimist yarışlarına; Türkiye, Amerika, Rusya, Polonya, Tayland, Ukrayna, Macaristan, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Malta ülkeleri katıldı. Yapılan Uluslararası organizasyona Eğirdir Belediyesi ülke çocuklarına Türkiye'nin en iyi elmalarının üretildiği Eğirdir'imizin elmalarını ikram ettiler. Sporcularımız uluslararası yapılan yarışlarda dereceye giremeseler de gönüllere girmeyi başarılar.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, ilçemizi Uluslararası yarışlarda temsil eden sporcu ve teknik heyete teşekkür ederek, başarılar diledi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)