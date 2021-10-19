BAŞKAN HALICI'DAN MUHTARLARA KUTLAMA MESAJI



CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.



CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında muhtarların, bölge vatandaşlarının sorunları dolayısıyla kapısını çaldığı ilk kişi olduklarına dikkat çeken CHP'li Halıcı şu ifadeleri kullandı:



"Bir mahallede neyin eksik olduğunu, neye ihtiyacın olduğunu ve mahalle halkının ne istediği ne gibi sorunları olduğunu bilen kişi, o mahallenin muhtarından başka kimse değildir. Bu nedenle mahalle muhtarlarının vatandaşın yaşadığı sıkıntıları aktarma konusundaki rolü oldukça önemlidir ve biz de mahalle muhtarlarımıza bu nedenle gereken önemi gereken değeri veriyoruz. Halkımızın sorunlarını çözme konusunda birlikte çalışarak, gerekli adımları atarak, halkımızın sorunlarını çözme konusunda elimizden geleni el birliğiyle yapıyoruz ve üst mercilere taşıyoruz. Bu gerekçelerle ben muhtarlarımıza teşekkür ediyor ve bu özel günde tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyorum"

