BAŞKAN VELİ GÖK; 'ESNAFI MUTLU

OLMAYAN HİÇBİR TOPLUM MUTLU OLAMAZ.'

Uzun süren uyarılar ve duyurulardan sonra ilçemizde bulunan bazı esnaflarımıza Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından bir miktar cezai işlem uygulanmak zorunda kalmıştı. Uygulanan cezai işlem ne kadar da doğru ve yerinde olsa da bazı esnaflarımızın ısrarlarının devam etmesi üzerine Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK bir açıklama yaptı. Başkan GÖK yaptığı açıklamada; 'Esnafı mutlu olmayan hiç bir toplum mutlu olamaz . Bu duygu ve düşünceler ile belediye meclisimiz almış olduğu kararlar ile

1-İlçe sokak ve caddelerinde otopark ücretini kaldırdı.

2-Belediye alacaklarında tahsil edilen aylık gecikme zammını yüzde 5 'ten yüzde 1.60' a düşürdü.

3-Hafta tatili ruhsat harcını kaldırdı.

4-Yıllık kira artış oranlarını yüzde 24. 30' lardan tüfe oranı yüzde 12' ye düşürdü

5- İçme suyu bedellerini yüzde 30 düşürdü.

6.Pandemi sürecinde 3 aylık kira, ecrimisil, işgaliye bedelleri terkin edildi.

Yani toplamda Eğirdir Belediyesi Esnafının yanında olarak yaklaşık 10,5 Trilyon alacağını bir kalemde sildi. Ancak insana, yaşlıya, engelliye, yayaya, trafikteki sürücüye saygısı olmayan hiç bir esnaf da başarılı olamaz. Belediyemiz ilçemizdeki tüm esnaflarımıza bu kanaatimizi bizzat işyerlerini ziyaret ederek, zabıta marifeti ile bizzat şifaen uyarı ile, sadece 2021 yılında 8 sefer mesaj sistemi ile belediyemiz sesli ilan yolu ile ve yazılı uyarı ile paylaşılmış olmasına rağmen kaldırımlarda yaya geçişini engelleyen, trafiği engelleyecek şekilde yol üzerine eşya, duba vb. malzemelerini koymakta ısrarcı olan bazı esnaflarımıza cüzi bir miktarda cezai işlem uygulandı. Amacımız esnaflarımızın işyerleri ulaşılabilir olsun ki daha fazla ekonomik hareketlilik olsun. Tüketici, yaşlılarımız ve engellilerimize trafik akışına engel olmayalım. Şehirler arası karayolu güzergahında olan ilçemiz de bu hassas konu daha fazla önem arz etmektedir. Kaldırımlar raf değildir. Kaldırımlar halkın ve Eğirdir'in meydanlara, sahillere uzanan koridoru, yoludur. Araç trafiğinin rahatlatması trafiğin kesintisiz akması için nasıl ki yollar açık tutulmalı ise kaldırımlarda işgal edilmemeli yayaların, halkın yolu kesilmemelidir.

Kaldırıma konulan tezgahlar, masalar görüntü kirliliğine yol açıyor. Yayaların yol hakkını ihlal ediyor. Halkımıza duyduğumuz saygının gereği olarak halkın yürüyüş yolu olan kaldırımları halkımıza bırakalım. Turizm kenti olan ilçemiz de beklentimiz bu gerçeklere tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasıdır. Eğirdir Belediyesi toplamda 20 bin liranın peşinde değildir, esnafı için 10,5 trilyonu silip atan belediyemiz tüm zor şartlar altında esnafının yanında olmuş, bundan sonrada olmaya devam edecektir.'

Veli GÖK

Eğirdir Belediye Başkanı