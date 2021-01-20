TÜRKİYE’DE 3D YAZICI KULLANMA YAŞI 6’DAN BAŞLIYOR

Sadece ABD’deki büyüklüğünün 2023 yılında tam olarak 23 milyar dolar bir başka değişle Türkiye’nin yıllık otomotiv ihracatı kadar olması beklenen 3D yazıcı pazarı, ülkemizde de hızla gelişiyor. Bunda Zaxe’nin yerli üretim araçların globalde pazarlanması vizyonunun da etkisi tartışılmaz biçimde büyük. Ar-Ge çalışmaları bir yandan sanayi öte taraftan da haneler için iki koldan hızla ilerleyen Zaxe’nin yerli 3D yazıcılarını kullanmak için endüstri mühendisi olmaya da gerek yok. Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı, Türkiye’de 6 yaşındaki çocukların oyuncaklarının kopan parçasını tamir etmek ya da kendisine yeni bir oyuncak üretmek için Zaxe 3D yazıcıyı kullanmaya başladığını söyledi. 3D yazıcı kullanma yaşının ilk okula giriş seviyesine düşmesinin sektör için oldukça umut verici olduğunun altını çizen Akıncı, böylece 3D yazıcı sektörünün ‘Her evde bir fabrika’ hedefine hızla yaklaştığını anlattı.“3D yazıcılar için internette bulunan yüzbinlerce 3D modeli ücretsiz indirerek istediğiniz parçayı üretmek işten değil” diyen Akıncı, hem sanayi kuruluşlarının, hem KOBİ’lerin, hem de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim alan öğrencilerin 3D yazıcıyı kullanarak işlerini yoluna koyup, yaratıcılıklarını geliştirdiğini belirtti. “Şirketler, üretim için gereken çok önemli bir parçayı yurt dışından beklemek yerine bizim yazıcılarımız ile biraz pürüzlü bir görünüme sahip olsa da basıyor ve böylece yedek parça maliyetini 20’de 1’i orana getirebiliyor. 400’den fazla okulda yazıcılarımız kullanılıyor” diyen Akıncı, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de artık 3D yazıcılar özellikle de yerli üretim olan Zaxe, 2 yıl öncesine oranla çok daha yoğun kullanılıyor. Biz 3D yazıcı pazarında Türkiye’yi dünyada temsil etmekten çok mutluyuz. Hem yurt dışına satışlarımız artıyor, hem de Türkiye’deki kullanım alanımız genişliyor. Bir kilogram hammaddenin ortalama 150 TL’ye temin edilmesiyle çocuklar oyuncakları, gençler hobi malzemelerini, ev hanımları mutfak gereçlerini, araç sahipleri de lüks otomobillerinin orijinal yedek parçalarını 100 dolarlık piyasa değeri olan ürünü 3 dolara kadar indiren fiyatlarla basabiliyor. Türkiye’deki 3D yazıcı gelişimi bugün Zaxe’nin 35 kişilik kadrosu ve Ar-Ge ekibi ile her geçen gün gelişirken, yerli cihazlarımızda yine Türk mühendislerin yazdığı ara yüzün de kullanılması ayrıca bir gurur kaynağı. Amacımız yurt dışına teknoloji ihracat eden bir firma olmak.”Ülkemizde 3D yazıcıların yaygınlaşmasının Mart 2020’de ilk pozitif vakanın kayıtlara geçmesinin ardından Covid-19 salgınından sağlık çalışanlarını korumak için siperlik üretmeyle başladığını anlatan Emre Akıncı, salgının önünün alınmasında 3D sektörünün büyük bir payının olduğunu belirtti. Akıncı, Zaxe ürünlerinin de o günlerde durmaksızın siperlik basarak, 3D yazıcıların yeri geldiğinde nasıl hayat kurtaran, pratik ve önemli bir ürün olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini anlattı. Akıncı, “Buna karşın Türkiye’deki 3D yazıcı pazarını büyüklüğü Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı araştırmaya göre 30 milyon dolar büyüklüğünde. Türkiye’de bu alanda çok önemli bir üretim ve ihracat potansiyeli var. ABD’nin 23 milyar dolar olduğu yerde Türkiye’nin bu alandan daha fazla yararlanması gerekiyor” dedi.Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı ihracat hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, “İngiltere, Almanya ve CIS ülkelerinden Rusya başta olmak üzere bunlar hedef pazarlarımızdır. Pandemi nedeniyle yavaş ilerleyen yurt dışı açılım sürecine sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması ile güçlü bir şekilde devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi.Dünyada 3D yazıcıların büyük bir sektör olduğunu ve bunun başını ABD’nin çektiğini anlatan Akıncı, otomotiv, mobilya ve oyuncak sektörünün de dünyada bu eğilimi gördüğünü, birçok orijinal parçanın tasarımını ücretsiz indirmeye izin veren sitelere yüklediğini söyledi. Yine dünyada 3D yazıcılarla uzay ve uçak sanayi için milimetrenin binde biri oranında kesinlik sağlayan parçaların üretildiğini, inşaat sektörünün ömürlük evleri 3D yazıcı ile basmaya başladığını anlattı. Özellikle de otomotiv sektörünün dünyada 3D yazıcıları kullanarak üretimlerini artırdığını aynı zamanda tasarımlarına yenilerini eklediğini aktaran Emre Akıncı, “3D yazıcılar pek çok sektörün vazgeçilmesi haline geldi. Dünyada pek çok karmaşık parça ve tasarım, 3D yazıcılarla çok kolay şekilde hayata geçiriliyor” dedi.Kullanım alanının genişlemesiyle birlikte şu anda 400’ün üzerinde eğitim kurumunun yanı sıra çok sayıda farklı sektörden kuruluşa 3D yazıcı çözümleri sunan Zaxe’nin xlite, X2, Z1 ve Z1+ olmak üzere dört adet 3D yazıcı modeli bulunuyor. 3D yazıcılarla birlikte Türk yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen xDesktop yazılımı ücretsiz olarak veriliyor.Şirketin stratejik büyümesinden ve yatırım adımlarının planlanmasından sorumlu kurucu ortak Aydonat Atasever, Zaxe’nin çok kısa bir zamanda global yatırımcı ekosistemi içerisinde adının konuşulacağından emin olduğunu bildirdi ve şunları söyledi: “3D Teknolojiler ile ilgili yabancı fonlar hem şirketimizi hem de Ar-Ge kadromuzu yakından takip etmeye başladı. Zaxe markasının global pazarlarda ürünlerinin satılmaya başlaması ile şirketimizin değerlemesinin çok hızlı şekilde yukarı çıkacağını düşünüyoruz.”-Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan "Üretimde Paradigma Değişikliği, Artırımsal Üretim, Üç Boyutlu Yazıcılar" raporuna göre, Türkiye'nin 2017'de 22,5 milyon dolar olarak hesaplanan 3 boyutlu baskı pazarı büyüklüğünün 2023'te 49,1 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.-3 boyutlu baskı teknolojisinin, geleneksel yöntemlerle imalatı mümkün olmayan veya zor olan parça ve ürünlerin kolaylıkla, kısa sürede ve maliyet etkin üretilmesini sağladığı belirtilen rapora göre, 3 boyutlu baskı uygulamalarında Almanya, Güney Kore, Çin ve ABD lider olarak değerlendiriliyor.-Türkiye'de yerli endüstriyel 3 boyutlu yazıcı sistemleri üretilmesine yönelik bazı girişimler olsa da mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde ithalat bağımlığının artarak süreceği tahmin ediliyor. Yerli sistemlerin ticarileşmesinin önündeki en büyük engelin ise ürün kalitesine ilişkin endişeler olduğu vurgulanıyor.-Ülkedeki 3 boyutlu baskı kullanımının Ar-Ge bölümlerinde yoğunlaştığı, firmaların yüksek oranda plastik malzemeleri ve buna uygun alt teknolojileri kullandığı kaydediliyor. Çok az sayıda firmanın bu teknolojiyle ürettiği ürünlerden gelir elde ettiği belirtiliyor.-Türkiye'deki 3 boyutlu baskı teknolojisi uygulamalarına yönelik politika önerilerine de yer verilen raporda, bu teknoloji için daha tanımlı bir politika rehberliğine ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.Zaxe 2015 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Kullanımı kolay, güvenilir 3D baskı teknolojilerine ihtiyaç duyan firmalar ve kullanıcılar için en gelişmiş teknolojiler ile donatılmış 3D yazıcıları sunmaktadır. Rakiplerden farklı olarak, Zaxe yalnızca bir 3D yazıcı üreticisi değil, güvenilir teknik destek ekibi ile müşterilerine uçtan uca bir 3D ekosistem sunmaktadır. 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