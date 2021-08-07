‘SÖZ KÜÇÜĞÜN’ SLOGANIYLA YOLA ÇIKTILAR.

‘GÜL ÇOCUKLARI’ İLK ADIMI BAŞKAN VELİ GÖK’Ü

MAKAMINDA ZİYARET EDEREK ATTILAR.

Eğirdir’de 12-18 yaş arası çocuklarımız ‘GÜL ÇOCUKLARI’ isimli bir dernek kurmak için kolları sıvadılar. Dün Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret eden heyet Başkan GÖK’ten destek istediler. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU’da dernek üyelerine eşlik etti.İlçemiz Eğirdir merkezli kurulacak dernekne 12-18 yaş arası çocuklarımız üye olabilecek. Yönetim ise 15-18 yaş arası çocuklarımızdan oluşabilecek.‘SÖZ KÜÇÜĞÜN’ sloganı ile yola çıkan dernek üyelerinin amacı ilk olarak Eğirdir’den yaktıkları meşaleyi Isparta ve daha sonra Türkiye geneline şubeler açarak yaymak ve Türk gençliğine örnek faaliyetler kazandırmak. İlçemizde her liseden 1 öğrencinin bulunduğu 7 kişilik Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor. Edanur Yüceer, Mustafa Küçükak, Keziban Buse Yıldız, Erhan Özçürekçi, Mukaddes Çetinkaya, Gizem Erdoğan, Erdem Çınar.Derneğin faaliyete geçebilmesi için ilk olarak Dernek Binasının tahsis edilmesi gerekiyor. Konu ile ilgili Başkan Veli GÖK’ten destek istemeye gelen dernek yöneticilerine Başkan Veli GÖK, bu güzel düşünce ve çalışma için elimizden gelen desteği vermeye hazırız diyerek gençleri tebrik etti. Türkiye’de 14 tane çocuk derneği bulunuyor 15. cisi ise Eğirdir merkezli kurulması planlanan ‘GÜL ÇOCUKLARI’ Derneğinin tüzük ve faaliyetlerinden bazıları ise şu şekilde.*Sosyal, Kültürel, Sportif faaliyetler planlamak.*Yardımlaşma ve Bağımlılık konulu projeler üremek.*Eğitim-Öğretim sürecine fikirleriyle dahil olmak.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)