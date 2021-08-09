ŞARKİKARAAĞAÇ BELCEĞİZ KÖYÜ CAMİ AÇILIŞI

Şarkikaraağaç Belceğiz Köyü’nde, köylülerin katkılarıyla yenisi yapılan Belceğiz Köyü Camii için açılış programı düzenlendi.İlçe müftülüğünce düzenlenen açılış programına İl Müftüsü Bayram Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yılmaz Ulutaş, İl Müftü Yardımcısı Seyit Böğet, İlçe Müftüsü Hasan Aksoy, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.Kur’an-ı Kerim okunması ve ilçe müftüsünün konuşmasıyla başlayan program, Belceğiz Köyü Muhtarı ve İl Müftüsü Bayram Şahin’in konuşmasıyla devam etti. İl Müftüsü Şahin, konuşmasında camiyi yaptıran ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti ve camilerin maddi olarak inşası ne kadar önemliyse manevi inşası, caminin cemaatinin olması ve cemaatin devamlılığı da o kadar hatta ondan daha da önemlidir dedi.İl Müftü Yardımcısı Seyit Böğet’in açılış duasının ardından İl Müftüsü Şahin'in açılış kurdelesini kesmesi ve kıldırdığı öğle namazıyla birlikte program sona erdi.