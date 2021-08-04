Mesirelik ve Ormanlık Alanlar Kontrol Altında

VATANDAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNULUR

Atabey İlçe Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM, İlçe Jandarma Komutanımız Sayın Teğmen Türkan AYDIN ve İlçe Emniyet Amirimiz Sayın Mesut DEMİREL ile birlikte “Orman Yangınları İle Mücadele" kapsamında mesirelik ve ormanlık alanları kontrol etti ve gerekli tedbirleri aldı.Ülkemizde son dönemde artan orman yangınları ve yangınlarla mücadele kapsamında vatandaşlarımızın olası afet zamanlarında, sükunet içinde kalarak yetkili mercilerin talimatlarını beklemeleri, özellikle sivil araçlarla yangına müdahale yollarının tıkanmasının önüne geçilmesi ve sosyal medyadan yayılan asılsız haberler dikkate alınmayıp yine yetkili mercilerin açıklamalarının beklenilmesi afetlerde mücadelemize yardımcı olacaktır.Olası bir afet sırasında İlçemizde “Milet Bahçesi” ve “Atabey Belediye Parkı” toplanma alanları olarak belirlenmiştir. Olası bir afet anında yetkili mercilerden yapılacak su, yangın tüpü, kazma, kürek gibi müdahale ekipmanlarının sadece belirtilen yerlere getirilmesi ve yollarda trafik yoğunluğuna sebebiyet verilmemesi önemle rica olunur.