GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

SIFIR ATIK PARKINDA MUTLULUĞA EVET DEDİLER

SIFIR ATIK PARKINDA MUTLULUĞA EVET DEDİLER
TÜRKİYE
55 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI
 SIFIR ATIK PARKINDA MUTLULUĞA EVET DEDİLER.
HATİCE ÇAKMAK İLE EŞREF DEMİR HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİ.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün çalışmaları sonucu İlçemize kazandırılan SIFIR ATIK PARKI yerlive yabancı misafirlerin ilgisini çekerken programlarada evsahipliği yapmaya başladı.
Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda üretimin sağlanması ve depolanacak atık miktarının azaltılmasına dikkat çekmek amacıyla Isparta İli’nde tek olan Eğirdir Sıfır Atık Parkı her geçen gün bir başka misafirine ev sahipliği yaparak renkleniyor.
HATİCE VE EŞREF çiftine proje kapsamında nikahları Sıfır Atık Parkında 'sıfır atık konseptiyle' Belediye Başkanı Veli GÖK ‘ün katılımıyla EĞİRDİR SIFIR ATIK PARKI ailelerinin ve belediye personellerinin katılımıyla gerçekleşti.
Genç çiftin Nikahına kıyan Başkan GÖK onlara nasihatlarda bulunarak mutluluklar diledi.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
D2-1D2D3D4D5-1D5-1D6D7D8D9D10D11D12D13D14D14
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Pilot Garage Oto Ekspertiz'den Her araç için fidan kampanyası
SDÜ her öğrenci için 1 fidan dikecek
Isparta'da Okullar Güçlendiriliyor!
ANTALYA VALİLİĞİ ORMAN YANGINI YARDIM KAMPANYASI
ISPARTA 'DA ''ORMAN YANGINLARINA DİKKAT'' UYARISI
ISPARTA VALİLİĞİ 2021 YILINDA YAPILAN YATIRIMLARI AÇIKLADI
ISPARTA İŞ - ELEMAN İLANI
ISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR İŞKUR İLANI YAYINLANDI
Isparta Valiliği Duyurdu: Vergi Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Fırsatı
Isparta'da Aşılama Çalışmaları Ne Durumda?
Çalışmadan emeklilik hakkından kimler yararlanabilir? işte o şartlar...
81 ile yeni genelge gönderildi! Alışveriş poşetleri için yeni karar: Artık yasak!
ÇİN SEDDİ BÖYLE YIKILDI!
Isparta'da unutamayacağınız bir eğlence kalitesi, FUNCİTY...!
Isparta'da Tarzınıza Uygun Perde Modelleri Papatya'da
Isparta'da kaç kişi aşı oldu? Son durum nedir?
ISPARTA 32 SPOR'A TAKIMINA SAHİP ÇIKMA ZAMANI!
Zam belli oluyor! Yüzbinlerce kişi bu haberi bekliyordu
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Isparta'da yangın! ev kullanılamaz hale geldi
ISPARTA'DA DEVELERLE BAYRAM COŞKUSU
​KURBAN BAYRAMI BAYRAMLAŞMA TÖRENİ
Çalışan herkesi ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında önemli değişiklik
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Isparta'da Atatürk Parkı'nda Bayramlaşma Töreni
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
isparta-gozleme-borek-kuyrugu-sulu-organizasyon-siparis-telefon isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-oyuncak-oyun-zeka-akil-oyunlariisparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

81 ile yeni genelge gönderildi! Alışveriş poşetleri için yeni karar: Artık yasak!81 ile yeni genelge gönderildi! Alışveriş poşetleri için yeni karar: Artık yasak!25 Temmuz 2021
Çalışmadan emeklilik hakkından kimler yararlanabilir? işte o şartlar...Çalışmadan emeklilik hakkından kimler yararlanabilir? işte o şartlar...25 Temmuz 2021
Isparta'da Tarzınıza Uygun Perde Modelleri Papatya'daIsparta'da Tarzınıza Uygun Perde Modelleri Papatya'da24 Temmuz 2021
Isparta Uluslararası Öğrenci Ofisi AçıldıIsparta Uluslararası Öğrenci Ofisi Açıldı26 Temmuz 2021
Isparta'da unutamayacağınız bir eğlence kalitesi, FUNCİTY...!Isparta'da unutamayacağınız bir eğlence kalitesi, FUNCİTY...!25 Temmuz 2021
ISPARTA İŞ - ELEMAN İLANIISPARTA İŞ - ELEMAN İLANI29 Temmuz 2021
Isparta'da kaç kişi aşı oldu? Son durum nedir?Isparta'da kaç kişi aşı oldu? Son durum nedir?24 Temmuz 2021
Isparta Valiliği Duyurdu: Vergi Borcu Olanlar İçin Yapılandırma FırsatıIsparta Valiliği Duyurdu: Vergi Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Fırsatı27 Temmuz 2021
YALVAÇ'TA İÇİN BAŞKANLIKTAN KRİTİK UYARIYALVAÇ'TA İÇİN BAŞKANLIKTAN KRİTİK UYARI27 Temmuz 2021
Zam belli oluyor! Yüzbinlerce kişi bu haberi bekliyorduZam belli oluyor! Yüzbinlerce kişi bu haberi bekliyordu24 Temmuz 2021
TARİHİ ​PINAR PAZARI'NIN HİKAYESİTARİHİ ​PINAR PAZARI'NIN HİKAYESİ27 Temmuz 2021
Isparta'da Aşılama Çalışmaları Ne Durumda?Isparta'da Aşılama Çalışmaları Ne Durumda?26 Temmuz 2021
Isparta ​Köy Pazarında 40 yıllık altyapı değiştiIsparta ​Köy Pazarında 40 yıllık altyapı değişti27 Temmuz 2021
ISPARTA 32 SPOR'A TAKIMINA SAHİP ÇIKMA ZAMANI!ISPARTA 32 SPOR'A TAKIMINA SAHİP ÇIKMA ZAMANI!24 Temmuz 2021
ISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR İŞKUR İLANI YAYINLANDIISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR İŞKUR İLANI YAYINLANDI28 Temmuz 2021
2. EL ARAÇ ALACAKLAR İÇİN ISPARTA PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZ'DEN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME2. EL ARAÇ ALACAKLAR İÇİN ISPARTA PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZ'DEN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME30 Temmuz 2021
ISPARTA'DA EMEKLİLER ERSAL İLE YOLA DEVAM DEDİISPARTA'DA EMEKLİLER ERSAL İLE YOLA DEVAM DEDİ26 Temmuz 2021
Isparta'da ev hayvanı olanlar bu habere dikkat! Petvet sistemiIsparta'da ev hayvanı olanlar bu habere dikkat! Petvet sistemi26 Temmuz 2021
ISPARTA 'DA ''ORMAN YANGINLARINA DİKKAT'' UYARISIISPARTA 'DA ''ORMAN YANGINLARINA DİKKAT'' UYARISI29 Temmuz 2021
Başdeğirmen: Sizler bizim turizm ve gönül elçilerimizsinizBaşdeğirmen: Sizler bizim turizm ve gönül elçilerimizsiniz28 Temmuz 2021