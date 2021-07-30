SIFIR ATIK PARKINDA MUTLULUĞA EVET DEDİLER

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün çalışmaları sonucu İlçemize kazandırılan SIFIR ATIK PARKI yerlive yabancı misafirlerin ilgisini çekerken programlarada evsahipliği yapmaya başladı.Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda üretimin sağlanması ve depolanacak atık miktarının azaltılmasına dikkat çekmek amacıyla Isparta İli’nde tek olan Eğirdir Sıfır Atık Parkı her geçen gün bir başka misafirine ev sahipliği yaparak renkleniyor.HATİCE VE EŞREF çiftine proje kapsamında nikahları Sıfır Atık Parkında 'sıfır atık konseptiyle' Belediye Başkanı Veli GÖK ‘ün katılımıyla EĞİRDİR SIFIR ATIK PARKI ailelerinin ve belediye personellerinin katılımıyla gerçekleşti.Genç çiftin Nikahına kıyan Başkan GÖK onlara nasihatlarda bulunarak mutluluklar diledi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)