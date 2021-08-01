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EĞİRDİR’DE TEKNECİLER TEK VÜCUT OLDU

EĞİRDİR’DE TEKNECİLER TEK VÜCUT OLDU
TÜRKİYE
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI
EĞİRDİR’DE TEKNECİLER TEK VÜCUT OLDU.
EĞİRDİR GÖLÜ’NDE ÖZEL TEKNE GEZİLERİ SÜRÜYOR.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir Liman ve Ada Yolunda gezi tekneciliği ile uğraşan esnaflarla bir araya geldi. Eğirdir’e gezmeye gelen yerli ve yabancı misafirlerin daha kaliteli ve ilçeden memnun ayrılmaları konusunda tekne sahipleriyle istişarelerde bulunan Başkan GÖK yaptığımız her çalışmalar ilçemizin geleceği için bu bilinçle çalışmalıyız, dedi.
Tek vücut olan tekneci esnafları ve Eğirdir Belediyesinin elektrikli teknesi Eğirdir Gölü’nde misafirlere kısa bir ücretsiz tekne turu gerçekleştirdiler.
Başkan Veli GÖK yaptığı açıklamada‘İlçemiz Göller Bölgesinin İncisi özellikle gölüyle özdeşleşmiş bir ilçe çok güzel içme suyu havzası olan gölümüzde tekne turu kültürünün gelişmesi için tüm bu işi yapan arkadaşlarımızla beraber Eğirdir’e gelen misafirlerimizin daha hoşça vakit geçirebilmeleri için zaman zaman sudan coğrafyayı izlemelerine imkan sağlamak için tekne turu yapmaları ve daha hoşça vakit geçirebilmeleri konusunda tüm arkadaşlarımız şu anda sezona hazırlar. Biz istiyoruz ki ilçemize gelen tüm misafirlerimiz bütün doğal güzellikleri gezdikten sona birde sudan coğrafyayı izlesinler daha hoşça vakit geçirsinler çocuklarıyla birlikte düşüncesiyle arkadaşlarımız daha kaliteli hizmet vermek için elinden gelen gayreti göstermekteler. Ama bizde yerel idare olarak bu sektörün ilçemizde gelişmesi daha ivme kazanması için her zaman bu işi yapan arkadaşlarımızın yanındayız bize düşen bir görev olduğunda desteklemeye devam edeceğiz.’ İfadelerini kullandı.
Tekneci esnaflarından Mehmet Coşar ise; ‘Ben öncelikle Sayın Belediye Başkanımıza bize bu fırsatı verdiği için bize bu değeri verdiği için arkadaşlarım adına ben teşekkür ediyorum. Tabiî ki bizimde burada bir temsil görevimiz var, ilçemizi tanıtıyoruz. Gelen misafirlerimizle sürekli diyalog halindeyiz. İlçemizin gelişmesi adına bizde burada bir emek çaba sarf ediyoruz. Bundan sonra inşallah hep birlikte el ele vererek çok daha güzel ilçemizi iyi yerlere taşımak adına bizde gayret göstereceğiz. Gelen misafirlerimiz buradan memnun kalıyorlar. Havasının temiz olması, böyle tekne turlarının olması onları daha çok cezbediyor. Bura böyle bir şeyin olduğunu daha önce hiç fark etmemişler ama teknelerimiz çoğaldıkça, gezilerimiz geliştikçe onlarda çok memnun kalıyorlar. Gittikleri yerlerde, gerek sosyal medya aracılığıyla olsun, gerekse ikili ilişkilerde çok güzel tanıtımlar yapıyorlar ilçemiz adına çokta memnun kalıyorlar, fiyatlarımız çok uygun bir Marmaris, Bodrum gibi çok yüksek fiyatlarda değil. Yaklaşık yarım saatlik tur, havanın durumu, iklim şartları tabi sezonumuzda oralar gibi çok uzun değil. 3 aylık bir sezon bu kadar zamanda bizde elimizden geldiğince ilçemizi tanıtıyoruz.’ ifadelerini kullandı.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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