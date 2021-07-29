Ertokuş Bey Medresesi'nde Devam Eden Restorasyon Çalışmaları Yerinde İncelendi

Atabey Ertokuş Bey Medresesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Sayın Kaymakamımız Göksu Bayram çalışmaları inceleyerek, proje aşamasının sonuna yaklaşan "Atabey Ertokuş Bey Medresesi İslam Astronomi Müzesi" projesinin Atabey turizmine önemli etkisi olacağını söyledi. Müze projesi tamamlandığında İslam bilim adamlarının icat ettiği astronomi gözlem aletleri birebir kopyaları oluşturularak sergilenecektir. Ayrıca planlanan çok sayıda atölye çalışmaları ile yıl boyu yaşayan bir müze oluşturulmaktadır. Proje ile birlikte Atabey ilçesinin Astro turizm ve gökyüzü fotoğrafçılığı konusunda da merkez haline gelmesi planlanmaktadır.