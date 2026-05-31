isparta-oto-ekspertizIsparta Haber Google Haberler

SGK İddiası Gündemde: Dosyalar Yeniden İncelenecek

SGK İddiası Gündemde: Dosyalar Yeniden İncelenecek
TÜRKİYE
82 Okunma
0
isparta-kuyumcu

Başlık (60 karakter altı, tüyo vermeyen):

SGK İddiası Gündemde: Dosyalar Yeniden İncelenecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olan vatandaşları ilgilendiren dikkat çekici bir iddia sosyal medyada gündem oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci'nin açıklamalarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bayram sonrasında bazı emeklilik dosyalarını yeniden incelemeye alacağı öne sürüldü.

İddiaya göre SGK, özellikle 18 yaşından önce anne veya babasına ait şahıs işletmelerinde sigortalı olarak gösterilen kişilerin hizmet kayıtlarını mercek altına alacak. Yapılacak incelemelerde, söz konusu sigortalılık sürelerinin mevzuata uygun olup olmadığı değerlendirilecek.

Paylaşılan bilgilere göre, 2013/11 sayılı Genelge kapsamında anne veya baba yanında geçen bazı sigortalılık sürelerinin geçersiz sayılabileceği ve hizmetten düşürülebileceği ifade edildi. Bu durumun emeklilik şartlarını etkilediğinin belirlenmesi halinde, ilgili kişilerin emeklilik işlemlerinin iptal edilmesinin gündeme gelebileceği ileri sürüldü.

Öte yandan iddianın yalnızca anne veya babaya ait şahıs işletmelerindeki sigortalılık kayıtlarını kapsadığı belirtildi. Anne veya babanın işyerinin limited şirket veya anonim şirket statüsünde olması halinde ise bu sigortalılık sürelerinin inceleme kapsamına alınmayacağı öne sürüldü.

Cenkci ayrıca, inceleme sonucunda emeklilik işlemlerinin iptal edilmesi durumunda daha önce ödenen emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin yersiz ödeme kapsamında değerlendirilerek geri istenebileceğini iddia etti. Söz konusu alacaklara faiz uygulanabileceği de öne sürülen bilgiler arasında yer aldı.

Ancak konuya ilişkin SGK tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle sosyal medyada gündem olan iddiaların kurum tarafından doğrulanmadığı ve süreçle ilgili resmi duyuruların takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı
Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı SON DAKİKA HABER!
Isparta Bir İlke Hazırlanıyor!
Uluborlu'da Festival Heyecanı Başladı
Isparta'nın Mis Kokulu Mesaisi Başladı: Güneykent'te Güller Açtı
Bayram Bitti Ama İzleri Kaldı: Gözler Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarında
Isparta'da Kene Alarmı: Bir Günde 5 Kişi Hastaneye Başvurdu
Akkent Kavşağı'nda Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Isparta'da Korkutan Yangın: Ahşap Ev Küle Döndü
Küçükhacılar'a Bayramda İkinci Acı Haber
Kurbanlık Boğa Ortalığı Bir Anda Karıştırdı! O Anlar Kamerada
Bayram Gecesi Acı Haber: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Isparta'da Facianın Eşiğinden Dönüldü
Büyükhacılar’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Muhtar Başaran’dan Açıklama: “Havva Teyzemizi Yıllardır Yalnız Bırakmadık”
Isparta'da Bayramda Yürek Burkan Manzara
Çayboyu Deresi'ndeki Görüntüler Tepki Topladı
Gece Denetiminde Dikkat Çeken Ceza
Petrolde Sert Düşüş: Benzine İndirim Geldi
Fatih Mahallesi’nde Yangın Paniği
Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Savruldu
Kurban Kesimi Sırasında Fenalaştı
Isparta’da Gözler Gökyüzüne Çevrilecek
Çünür Üst Geidinde Yağmur Tepkisi
Gül Kokusu Isparta’yı Yeniden Sardı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu
Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu
Isparta’da Ev Sahibi Olmanın Yeni Yolu Dikkat Çekiyor
Isparta’da Ev Sahibi Olmanın Yeni Yolu Dikkat Çekiyor
Isparta’da Gayrimenkul Arayanların Yeni Tercihi Dikkat Çekiyor
Isparta’da Gayrimenkul Arayanların Yeni Tercihi Dikkat Çekiyor
ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN'İN KURBAN BAYRAMI MESAJI
ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN'İN KURBAN BAYRAMI MESAJI