SGK İddiası Gündemde: Dosyalar Yeniden İncelenecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olan vatandaşları ilgilendiren dikkat çekici bir iddia sosyal medyada gündem oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci'nin açıklamalarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bayram sonrasında bazı emeklilik dosyalarını yeniden incelemeye alacağı öne sürüldü.

İddiaya göre SGK, özellikle 18 yaşından önce anne veya babasına ait şahıs işletmelerinde sigortalı olarak gösterilen kişilerin hizmet kayıtlarını mercek altına alacak. Yapılacak incelemelerde, söz konusu sigortalılık sürelerinin mevzuata uygun olup olmadığı değerlendirilecek.

Paylaşılan bilgilere göre, 2013/11 sayılı Genelge kapsamında anne veya baba yanında geçen bazı sigortalılık sürelerinin geçersiz sayılabileceği ve hizmetten düşürülebileceği ifade edildi. Bu durumun emeklilik şartlarını etkilediğinin belirlenmesi halinde, ilgili kişilerin emeklilik işlemlerinin iptal edilmesinin gündeme gelebileceği ileri sürüldü.

Öte yandan iddianın yalnızca anne veya babaya ait şahıs işletmelerindeki sigortalılık kayıtlarını kapsadığı belirtildi. Anne veya babanın işyerinin limited şirket veya anonim şirket statüsünde olması halinde ise bu sigortalılık sürelerinin inceleme kapsamına alınmayacağı öne sürüldü.

Cenkci ayrıca, inceleme sonucunda emeklilik işlemlerinin iptal edilmesi durumunda daha önce ödenen emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin yersiz ödeme kapsamında değerlendirilerek geri istenebileceğini iddia etti. Söz konusu alacaklara faiz uygulanabileceği de öne sürülen bilgiler arasında yer aldı.

Ancak konuya ilişkin SGK tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle sosyal medyada gündem olan iddiaların kurum tarafından doğrulanmadığı ve süreçle ilgili resmi duyuruların takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.