Gölcük’te Değişim Hız Kesmiyor

Isparta’nın en önemli doğal yaşam alanlarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı’nda yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Son yıllarda hayata geçirilen yatırımlarla parkın altyapısı güçlendirilirken, ziyaretçilere daha konforlu ve güvenli bir ortam sunulması hedefleniyor.

Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nda devam eden çalışmalar

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle muhtarlarıyla birlikte Gölcük Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulunarak devam eden ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Parkta yapılan çalışmalar kapsamında ulaşım, otopark, sosyal donatı alanları ve çevre düzenlemeleri ön plana çıkıyor.

Yapılan yatırımlarla birlikte park içerisinde yeni otopark alanları oluşturulurken, piknik alanları, mescitler, tuvaletler ve dinlenme noktaları da yenilendi. Ayrıca vatandaşların kullanımına yönelik barbekü alanları ve piknik masaları artırılarak ziyaretçi kapasitesinin yükseltilmesi amaçlandı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Bölgedeki su ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında yeni su depoları inşa edilirken, mevcut altyapı da güçlendirildi. Bunun yanı sıra parkın farklı noktalarında seyir terasları ve mesire alanları oluşturularak ziyaretçilerin doğal güzellikleri daha rahat deneyimleyebileceği alanlar kazandırıldı.

Gölcük'te ziyaretçi konforunu artıracak yatırımlar devam ediyor

Önümüzdeki süreçte spor ve rekreasyon alanlarının da artırılması planlanıyor. Bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, voleybol sahaları ve çocuklara yönelik sosyal alanların projeler arasında yer aldığı belirtildi. Yetkililer, Gölcük’ün sadece Isparta’nın değil bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri haline gelmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Gölcük Tabiat Parkı yeni projelerle gelişimini sürdürüyor

İnceleme gezisine katılan mahalle muhtarları ise gerçekleştirilen yatırımların bölgenin görünümünü değiştirdiğini belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Gölcük Tabiat Parkı’nın vatandaşlara daha geniş imkanlar sunacağını dile getirdi.

Gölcük Tabiat Parkı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor

