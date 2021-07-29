Şehrin cazibe ve spor merkezi olacak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle şehirdeki spor alanlarının sayısını artırmak, spor alanı bulunmayan yerlere yeni tesisler kurmak için çalışma içerisine girildi. Bu alanlardan birisi de Emre Mahallesi Spor Tesisleri. UEFA standartlarında yapılacak olan futbol sahası alanında hafriyat alımlarında sona yaklaşıldı.Gökçay mesirelik alanına çıkan yol üzerinde hafriyat alımları son hızla devam eden Emre Mahallesi Spor Kompleksi nizami standartlarda 76 x 113 metre ebatlarında futbol sahası, 2’li tip soyunma odası ve 500 kişilik çelik tribün ile sosyal kullanım alanlarından oluşacak.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tesisin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. 16 mahalleye semt spor sahası yapıldığını dile getiren Başkan Şükrü Başdeğirmen, Fatih Mahallesine de büyük bir spor kompleksi ve gençlik merkezi yapılacağını söyledi. Başdeğirmen, “Emre Mahallemize de UEFA standartlarında sentetik tabanlı, 500 kişilik çelik tribünlü, iki takımın giyinme odaları ve duşların bulunduğu, otopark alanının da yer aldığı bir tesis kazandırıyoruz. Bu tesis şehrimizin en güzel yerlerinden bir tanesi olacak. Gençlerimizin zaman ayıracakları bir bölge” dedi.Spor tesisinin yan bölgelerinde genişleme alanlarının da bulunduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu alanların da tespit edildiğini kaydederek, “Önümüzdeki yıl da orada bisiklet, motosiklet gibi, çocuklarımızın daha çok ilgi gösterdiği kaykay pisti gibi alanları geliştirerek kullanılmaz alanlar, kullanılır hale getirilerek, vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Atıl kalan alanları da kullanılır hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın piknik alanlarını daha geniş alana yayarak daha güzel vakit geçirmelerini de sağlayacağız. Yine bölgede vatandaşlarımızın yürüyüş yapabilecekleri alanlar oluşturulacak. Çocuklarımızın, gençlerimizin vakit geçirebileceği bir alan haline gelecek” görüşlerinde bulundu.Stadın yapımı ile birlikte şehir dışından kamp yapmak için şehre gelen takımların da antrenman yapabileceklerini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Davraz Dağına kamp yapmaları için futbol takımlarını davet ediyoruz. Bu takımlarımız şehir içerisinde yüksek rakımlı alanlarda da antrenman yapmak istiyorlar. Bu antrenman alanlarından birisi de burası olacaktır. Tabi ki burada Ispartaspor’umuz, Emrespor’umuz ve diğer takımlarımız ile vatandaşlarımızın da istifade edebileceği bir alan olacak. En kısa zamanda bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız, Isparta’mıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.Başkan Başdeğirmen, tesislerin bulunduğu alanın Kirazlıdere ile bağlanacağını, yine önümüzdeki yıl yapımı planlanan Bezirgan şelalesinin bulunduğu alanı da Dere Mahallesi köprüsüne kadar bağlayıp mesire alanlarının da genişletilmiş olacağını dile getirdi.