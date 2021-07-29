İSLAMKÖY HANIMELİ KADIN KOOPERATİFİ BAŞKAN

VE ÜYELERİ EĞİRDİR’DEN MUTLU AYRILDI.

9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel’in köyü olan İslamköy’de kurdukları kadın girişim kooperatifi ile isimlerinden sıkça söz ettiren Atabey İslamköy Kadın Kooperatifi Başkan ve Üyeleri Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün misafiri olarak bir günlerini Eğirdir’de geçirdiler.İslamköy Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkan Şenay Kara, Başkan Yardımcıları Yıldız Şataf, Havva Erdoğan, üyeler Necla Korkmaz, Zeliha Akkaya, Leman Karaduman, Saadet Duman, Fatma Duman, Emine Duman, Azize Dede, Beyza Erdoğan ilk olarak Eğirdir Belediyesini ziyaret ettiler. Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan SAVRAN’ı ziyaret eden heyet hediye takdiminde bulundular.Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan SAVRAN misafirlere yaptığı konuşmada; ‘Kadın Kooperatifi çalışmalarınızı Başkanımız ve bizler dikkatle takip ediyoruz. Normalde her yörede, her ilçede bulunması gereken kooperatiflerden bir tanesi. Kadınlarımızın el emeği, göz nuru olan ürünlerini üretip pazarlamaları ekonomiye de katma değer yaratmaları beklenilen bir durum. Sizlerin çalışmalarınızdan dolayı ve İlçemize ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyoruz.’ dedi.İslamköy Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şenay Kara; ‘Eğirdir’in güzelliklerini ve sizleri uzun zamandır ziyaret etmek için sabırsızlıkla bekliyorduk. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün çalışmalarını takip ediyoruz, hizmetlerini ve özellikle ilçe turizmi için yaptıkları takdire şayan. Elektrikli teknenize ve Akpınar Seyir Terasına ilk defa gelen arkadaşlarımız var. Bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle çok cana yakın ve misafirperver personeliniz var, inşallah işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz.’ İfadelerini kullanarak Başkan Veli GÖK ve ekibini İslamköy’e davet ettiler.Eğirdir Dündar Bey Medresesi, Yeşilada, Akpınar ve Elektrikli Tekne Turuna katılan İslamköy’lü girişimci kadınlar Eğirdir’den mutlu ayrıldılar.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)