Salim amcadan Başdeğirmen’e teşekkür ziyareti



Isparta Belediyesi tarafından Gölcük Yolu ile Yeni Zabıta Kavşağı arasında açılan yeni bulvarda yol çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. DSİ kanalı üzerinde, iki yolun ortasında kalan 72 yaşındaki Salim Çelik’e ait ev gönül rızasıyla yıkılmış ve kendisine 50 metre alt tarafta yeni bir ev yapılarak bulvarın açılmasının önünde engel kalmamıştı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen 2019 yerel seçimlerinin ardından Salim Çelik’i evinde ziyaret etmiş, rızasını almış ve evin yıkımını gerçekleştirerek Çelik’e yeni bir ev yaptırılmıştı. Şimdi yıkılan evin bulunduğu alanda ise 25 metre genişliğinde bulvar açıldı.

Salim Çelik, kendisinin mağdur edilmeden bulvarın açılmasından dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek, kendi elleriyle topladığı çiçeği hediye etti, teşekkürlerini iletti. Çelik, “Bana sonbaharımı yaşattın. Allah senden razı olsun” derken, yeni bulvarın yapılmasında Salim Çelik’in kendilerine büyük destek verdiğini belirten Başkan Başdeğirmen de “Siz o evin yıkımına müsaade etmeseydiniz, biz şimdi bu yolu yapamazdık” dedi.

Kendi elleri ile topladığı ve üzerine ‘bana göstermiş olduğun alakadan dolayı teşekkür ederim’ notuyla çiçeği Başkan Başdeğirmen’e veren Salim Çelik, “Yaptığın hizmetlerden, alakanızdan dolayı teşekkür ederim, Allah razı olsun. İşlerinde başarılar dilerim. Beni açıkta koymadın, mağdur etmedin ya gerisi önemli değil başkanım. Bahçe duvarlarım çevrildi, çok güzel oldu. Şükürler olsun, bana sonbaharı yaşattın” dedi.

Salim Çelik’in kendilerine yardımcı olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Bize çok yardımcı oldun. O yolun açılmasında bize destek verdin. Şimdi de o yolu asfaltlıyoruz. Siz o evinizi bize vermeseydiniz, yıkımına müsaade etmeseydiniz biz o yolu şu anda asfaltlayamazdık. Eviniz DSİ kanalı üzerinde kalıyordu, sayenizde o kanalı tamamladık. Sizleri mağdur etmeyiz, bizlerin büyüklerisiniz. Daha mutlu olmanız için elimizden gelen ne varsa onu yaparız. Allah daha güzel günleri yaşatmayı nasip etsin. Salim amca ziyaretinden dolayı teşekkür ederim” görüşlerinde bulundu.