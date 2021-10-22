ISPARTA İL SPOR MERKEZLERİNDEN BAŞLAYAN

DÜNYA İKİNCİLİĞİNE UZANAN YOLCULUK

9 yıl önce okul öğretmeninin yönlendirmesiyle İl Müdürlüğümüz tarafından açılan İl Spor Merkezleri Halter çalışmalarına katılarak sporla tanışan Milli Gururumuz Fatmagül Çevik, kısa sürede ulusal ve uluslararası derecelerle ülkemizin ve ilimizin gururu oldu.Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonasında gümüş madalya alarak Dünya ikincisi olan Fatmagül Çevik’i makamında kabul eden İl Müdürümüz Murat Gevrek, milli gururumuz ve İl Müdürlüğümüz antrenörleri Hasan Ali Şen ve Gamze Şen’i kutladı.İl Müdürümüz Murat Gevrek ülkemizin ve ilimizin gururu Dünya ikincisi Fatmagül Çevik’i ağırladı. Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonasında gümüş madalya alarak Dünya ikincisi olan Fatmagül Çevik’i makamında kabul eden İl Müdürümüz Murat Gevrek, milli gururumuz ve İl Müdürlüğümüz antrenörü Hasan Ali Şen ve Gamze Şen’i kutladı.9 yıl önce okul öğretmeninin yönlendirmesiyle İl Müdürlüğümüz tarafından açılan İl Spor Merkezleri Halter çalışmalarına katılarak sporla tanışan Milli Gururumuz Fatmagül Çevik, kısa sürede ulusal ve uluslararası derecelerle ülkemizin gururu oldu.İl Müdürü Murat Gevrek, gururumuz Fatmagül Çevik’in İl Müdürlüğümüz antrenörleri Hasan Ali Şen, Gamze Şen ile birlikte 9 yıldır planlı ve düzenli bir çalışma ile büyük başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.Milli Sporcumuz Fatmagül Çevik’in gençlere rol model olduğunu söyleyen İl Müdürü Murat Gevrek velilere seslenerek, “İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen ücretsiz kurslarımıza çocuklarınızı spora yönlendirin” dedi.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü