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‘POLİS TEŞKİLATIMIZ 24 SAAT AYAKTA.’

‘POLİS TEŞKİLATIMIZ 24 SAAT AYAKTA.’
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
*BAŞKAN VELİ GÖK EMNİYET MÜDÜRÜ AYHAN ZARİF’İ ZİYARET EDEREK;
‘VATANDAŞLARLA UYUM İÇERİSİNDE HİZMET EDİYORSUNUZ’
‘POLİS TEŞKİLATIMIZ 24 SAAT AYAKTA.’
 
*EMNİYET MÜDÜRÜ AYHAN ZARİF; ‘SİZİN DESTEKLERİNİZİ HER YERDE DİLE GETİRECEĞİZ, SİZLERİN BİZE GÖSTERDİĞİ TEVECCÜHE LAYIK OLACAĞIZ.
 
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı münasebeti ile Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK beraberinde Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Belediye Meclisi Üyeleri Mehmet Yaşar, Veli Güngör, Müslahattin Yaman ve Selim Bulucu Eğirdir Emniyet Müdürü Ayhan Zarif’i makamında ziyaret ederek polis haftasını kutladılar.
 
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yaptığı açıklamada; ‘Eğirdir’de hem teşkilat içerisinde artı diğer kurum ve vatandaşlarla uyum içerisinde hizmet ediyorsunuz bunu yakından gözlemliyoruz. Biz bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Bu ülke uğruna şehit olmuş tüm şehitlerimizi, polis şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize Allah’tan sağlık sıhhat diliyoruz. Ama bunun yanında bu covid sürecinde bütün kurumlar zaman zaman karantina dönemlerinde, kısıtlama dönemlerinde yine vatandaşlarımız evlerindeyken polis teşkilatımız 24 saat ayakta. Bu anlamda her alanda özverili bir çalışma içerisindesiniz. Biz sizlere sağlık, sıhhat ve huzurlu görevler diliyoruz.’ dedi.
Eğirdir Emniyet Müdürü Ayhan Zarif ise yaptığı konuşmada; ‘Çok sağlam bir İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline sahibiz. Arkadaşlarımız çok düzgün çok dirayetli, çok dürüst ve çok vefakar çalışıyorlar. Ama anladığımız şu ki burada bizlere destek veren sizler, sayın Kaymakamımız ve diğer kurumlar başka bölgeleri başka yaşanan birimleri beldeleri kıskandıracak ölçüde iyi bir uyum içerisindeyiz, biz çok huzurluyuz. Mümkün olduğu kadar verimli olmaya çalışıyoruz. İşimiz bu biz bunun için buradayız. Bunu yaparken sizlerden ve diğer kurumlardan, Kaymakamımızdan çok büyük destek görüyoruz. Allah nasip ederse çalışabildiğimiz kadar burada hizmet vermek istiyoruz. Sizin desteklerinizi her yerde dile getireceğiz bundan hiç erinmiyoruz, sadece sizin değil herkesin. İnşallah bizlerde bu gösterilen teveccühe layık şekilde görevimize devam ederiz. Bu uyumdan, bu güzellikte, bu huzurda hepinizin payı var, Allah razı olsun.’ ifadelerini kullandı.
Ziyaret esnasında Eğirdir Emniyet Müdürü Ayhan Zarif’in Doktor eşi Nurten Zarif’te Başkan ve beraberindeki heyetle sohbet etme imkanı buldu.
Başarılı Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve beraberindeki heyetin ziyaret ve duygularından dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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