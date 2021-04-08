Vali Seymenoğlu Gelendost’ta Şehit Ailemizi ve Gazimizi Ziyaret Etti

İlçe ziyaretleri kapsamında Gelendost’a giden Vali Ömer Seymenoğlu ilçede ikamet eden şehit ailemizi ve gazimizi ziyaret etti.40 yıl önce Muş-Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yaparken kahramanca şehit düşen Jandarma Üsteğmen Suat İsakoğlu’nun ilçe merkezinde yaşayan ablası Sevim Ceylan’ı evinde ziyaret eden Vali Seymenoğlu, Ceylan’a yeniden taziyelerini ileterek bir süre sohbet etti.Ardından Tekirdağ ilinde vatani görevini yaparken yaralanıp gazi olan İsmail Selçuk’u Yaka köyündeki ikametinde ziyaret eden Vali Seymenoğlu, gazimiz ile ailesine uzun ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulunarak kendilerinden herhangi bir talepleri olup olmadığını sordu.