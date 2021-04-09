Bugün, 09.04.2021 00:30
Isparta
10 °C
Sağanak Yağışlı
Üye Girişi
Üye Ol
Toggle navigation
ISPARTA HABER AJANSI
BIST
1417
%-0.07
USD
8,1471
%-0.07
EURO
9,7156
%0.27
Altın
459,551
%0.8
ISPARTA
SON DAKİKA
BURDUR
ANTALYA
TÜRKİYE
Firma Rehberi
İlanlar
GALERİ
VİDEO
Anasayfa
TÜRKİYE
Isparta'da F4 Fantom savaş uçağının montajı tamamlandı
Isparta'da F4 Fantom savaş uçağının montajı tamamlandı
TÜRKİYE
Tarih:
08.04.2021 23:31
G.Tarihi:
08.04.2021 23:37
0
Paylaş
0
Tweet
0
Paylaş
0
+1
-
+
F4 FANTOM ISPARTA SEMALARINDA (KİRAZLIDERE'DE) YERİNİ ALDI
Isparta'da Kirazlıdere'ye yerleştirilen F4 Fantom savaş uçağı Eskişehir 1`inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Montaj ekibi tarfından özverili bir çalışma ile tamamlandı.
Facebook
Twitter
Google+
Tumblr
Blogger
Yazdır
« Önceki Haber
‘POLİS TEŞKİLATIMIZ 24 SAAT AYAKTA.’
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0
Yorum Ekle
Facebook
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TÜMÜ
FOTO GALERİ
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleri
nidua Isparta
,
,
,
,
,
,
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam
ÇOK OKUNANLAR
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
03 Nisan 2021
EYLÜL MİNEL'DEN TAZE ÇEKİLMİŞ SICAK TAHİN
05 Nisan 2021
Isparta'da Hurda ve İkinci El Malzeme Alım-Satımları ile ilgili genel emir
02 Nisan 2021
ISPARTA'DAKİ EN İYİ TAVUK Bİ TAVUK!
02 Nisan 2021
ISPARTA'NIN EN BÜYÜK AİLE EĞLENCE MERKEZİ FUNCİTY!
03 Nisan 2021
ISPARTA'DAKİ BAKKAL, KASAP, KURUYEMİŞÇİLER, MANAVLAR AÇIK OLACAK MI?
02 Nisan 2021
Isparta'da kaliteli et Türker Et, piliç. Kasap
03 Nisan 2021
ISPARTA'DA PAKET SERVİS YAPILACAK! ALO PAKET
02 Nisan 2021
Isparta'daki öğrenciler bu habere dikkat!
02 Nisan 2021
ISPARTA'DA YAŞ PASTA SİPARİŞİ EZGİ'DE..HEMEN ARAYIN!
02 Nisan 2021
Türkiye ve Dünya Gündemindeki Yeni Haberler
05 Nisan 2021
ISPARTA'DA ALO MANAV SİPARİŞ HATTI 4 MEVSİM'DE
02 Nisan 2021
ISPARTA İL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
07 Nisan 2021
Bu pilin şarjı 28 bin yıl bitmiyor! İşte elmas pil
05 Nisan 2021
Milletvekili Etyemez: Millet İdaresinin Üzerinde Hiçbir Güç Tanımıyoruz
04 Nisan 2021
Isparta'da bir kumar operasyonu
05 Nisan 2021
Isparta Mart 2021’de en yüksek ihracat gelirine erişti
02 Nisan 2021
Isparta Mart 2021’de Özbekistan’a 9 milyon 968 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi
02 Nisan 2021
Isparta'da ihracatta tüm zamanların en iyi rakamına erişildi: 39,1 milyon dolar
02 Nisan 2021
Gerçek gülsuyu nasıl anlaşılır: Cevap Isparta haberde
02 Nisan 2021
Son Dakika
RSS
Sitene Ekle
Haber Arşivi
Künye
İletişim
Facebook
Twitter
Copyright © 2021 ISPARTA HABER AJANSI . Tüm hakları saklıdır
Isparta'nın en büyük resmi yerel haber reklam ajansı şirketi. Isparta merkez ve ilçelerdeki son dakika güncel gelişmeler Isparta online Haber sitesinde.
Isparta Haber ve Reklam Ajansı
Isparta Haber
/
isparta haber
Gücü Etkisinde
Isparta son dakika
Isparta Haber Sitesi
Isparta Haber
Isparta Haberleri