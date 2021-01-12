Geçtiğimiz yıl Eğirdir'e yapılması planlanan TOKİ evleri için kuralar çekilmişti. Müjdeli haber sonunda geldi.T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Isparta İli Eğirdir İlçesi Bağlar Mahallesi 142 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre düzenlemesi işini ihaleye çıkardı. Bu ne anlama geliyor TOKİ Eğirdir'de ihaleden sonra yapılmaya başlanacak.Bu haber Eğirdir'de ev sahibi olmak için yıllarca bekleyen halkımızın yüzünü güldürdü.İhale 01.02.2021'de saat 14.00'de yapılacak. Sözleşmenin imzalandığı tarihten 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.Zor şartlar ve Koronavirüs salgınına rağmen Başkan Veli GÖK'ün gayretleri ilçemize trilyonlarca yatırımların gelmesini engellemiyor.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Isparta Milletvekillerimiz TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'e, Recep Özel'e, Mehmet Uğur Gökgöz'e, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'na, Kaymakam Adem Çelik'e, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun'a ve projenin hazırlanmasında büyük emekleri bulunan TOKİ teknik heyeti ile Belediyemiz Personellerine çok teşekkür ediyorum, herşey halkımız için, hizmetlerimiz ve projelerimiz aralıksız devam edecektir, ifadelerini kullandı.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)