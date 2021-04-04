Milletvekili Etyemez: Millet İdaresinin Üzerinde Hiçbir Güç Tanımıyoruz



AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, emekli amirallerin darbe çağrışımlı bildirisine tepki göstererek, “Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadık, tanımayacağız. Vesayetçiler asla demokrasimize zarar veremeyecek. Vesayetçi zihniyeti ve uzantılarını lanetliyorum. 15 Temmuz'da olduğu gibi gerekirse yine vatanımızı ve demokrasimizi canımız pahasına koruruz.” dedi.



AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, 103 emekli amiralin yayımladığı darbe çağrışımlı bildiriye sert tepki gösterdi.

Vesayetçiler, demokrasimize ve ülkemize asla zarar veremeyecek

Geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntemle bildiri yayınlamasının asla kabul edilemez bir durum olduğunu belirten Milletvekili Halil Etyemez, sözde bildiriyi yayınlayan emekli amiralleri ve vesayetçi zihniyeti şiddet ve nefretle lanetlediğini söyledi.

Millete parmak sallanan günlerin geride kaldığını vurgulayan Milletvekili Etyemez, “Eski Türkiye aşığı, vesayetçi, kendini ve haddini bilmez bazı emekli amiraller sözde bildiri yayınlamış. Millete parmak sallanan günler geride kaldı. Artık eski Türkiye yok. Demokrasisi ile güçlü ve büyük Türkiye var. Kimse milli iradeye, milletimizin seçtiği hükümetimize ayar vermeye kalkamaz. AK Parti olarak bugüne kadar millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadık, bundan sonra da tanımayacağız. Vesayetçiler, demokrasimize ve ülkemize asla zarar veremeyecek.” dedi.

'Halil Etyemez, Vesayetçi anlayışa asla geçit vermeyecegiz'

Bildiriyi yayımlayan emekli amirallere ‘haddinizi bilin’ diye seslenen Halil Etyemez, vesayetçi anlayışa asla geçit vermeyeceklerinin altını çizdi. 15 Temmuz’da darbe ve işgal girişiminde bulunanların millet tarafından bertaraf edildiğini hatırlatan Etyemez, “15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminde kahraman ve aziz milletimiz ile birlikte sadece FETÖ’cü darbecilere değil, tüm darbe sevdalılarına gereken dersi verdik. Bağımsızlığımızdan, demokrasimizden, milli birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeyeceğimizi tüm vesayet odaklarına, tüm dünyaya haykırdık. 15 Temmuz’da olduğu gibi gerekirse yine vatanımızı ve demokrasimizi canımız pahasına koruruz. Bu emekli amiraller, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz Doğu Akdeniz’de dünyayı karşısına alarak Mavi Vatanına sahip çıkarken neredeydi, neden sesleri çıkmadı? Türkiye, tüm topraklarına ve Mavi Vatanına sahip çıkacak, koruyacak güce ve kudrete sahiptir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye’mizin önünde kimse duramayacak. Kendini ve haddini bilmez, bildiriye imza atan emekli amiraller hakkında da bağımsız Türk yargımız gerekeni yapacaktır.” diye konuştu.

