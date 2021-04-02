İhracatta 9 sektör ‘2 milyon dolar’ bandını aştı

Makine ve aksamları ihracatı çift haneli ‘milyon dolar bandına koşuyor: 9 milyon 333 milyon… 8 sektör ise 2 milyon doları aştı. Toplamda 21 sektörün ihracat değeri Mart 2021’de 39,1 milyon dolar değerine ulaştı. Yılın ilk çeyreğindeki ihracat toplamı ise 101,5 milyon dolar oldu.



-Makine ihracatı 10 milyon dolara dayandı

Isparta’da reel sektör, Sars-CoV-2 hastalığı ve küresel salgın ilâ pandemi koşullarının yarattığı tahribat ve olumsuzluklara rağmen iş ve değer üretmeye devam ediyor hem de tüm zamanların rekorunu kırarak. Zira Isparta Mart 2021’de en yüksek ihracat gelirine erişti.

Sektörel bağlamda en yüksek değer 9,3 milyon dolar ile makine ve aksamlarında gerçekleşti.

8 sektör ise ‘2 milyon dolar’ ihracat geliri bandını aştı.

Totalde 21 sektör 39,1 milyon dolar değerinde ihracat rakamına ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde Isparta’nın ihracat toplamı ise 100 milyon dolar seviyesini aşmayı başardı.

Isparta’nın sektörel ihracat profiline grafik halinde yakın plan:



Sektör Mr.’21 Oca.’-Mr.’21



Makine ve Aksamları 9.333,49 21.369,84

Madencilik Ürünleri 6.992,91 17.723,79

Yaş Meyve ve Sebze 3.871,39 14.631,10

Çimento Cam Seramik ve Toprak 3.593,55 6.375,92

Tekstil ve Hammaddeleri 3.336,50 10.171,45

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 2.553,11 4.897,67

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.181,41 8.470,03

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 2.039,80 4.396,72

Halı 2.000,36 5.167,55

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 736,59 983,83

İklimlendirme Sanayii 629,28 2.108,61

Süs Bitkileri ve Mamulleri 569,41 758,92

Meyve Sebze Mamulleri 530,07 1.147,24

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 523,54 1.270,59

Savunma ve Havacılık Sanayii 90,97 948,27

Kuru Meyve ve Mamulleri 54,26 141,97

Demir ve Demir Dışı Metaller 41,22 280,38

Otomotiv Endüstrisi 18,94 58,58

Çelik 7,75 575,24

Elektrik Elektronik 6,35 41,47

Fındık ve Mamulleri - 17,60



Toplam 39.110,89 101.536,75