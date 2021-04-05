Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinde görev yapan İşletme Müdürü Yardımcıları, İşletme Şefleri, Kadastro ve Mülkiyet Şefleri ile Orman Mühendislerine yönelik Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğü eğitimi video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.Bölge Müdürlüğümüz, Isparta, Eğirdir, Sütçüler, Burdur, Bucak Gölhisar ve Dinar Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan teknik personelin katıldığı eğitim, Covid 19 la mücadele yöntemleri kapsamında mesafe güvenliği nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı.Eğitim programında Kadastro Mülkiyet Şube Müdürü Hüseyin Divrik video konferans sistemiyle katılımcılara; Kadastro ve Mülkiyet mevzuatı, 6831,3302, 4999 sayılı kanunlar, 3402 ve sonuçlandırma dosyalarının hazırlanması, Tapulu kesim yönetmeliği, 7139 sayılı kanunun Ek-16. maddesi uygulama yönetmeliği, 2020/1 sayılı tamim, özel ormanlar, 3402 sayılı kanunun 22/a maddesi uygulamaları, kadastro çalışmaları esnasında dikkat edilecek hususlar ve Orbis sisteminde veri girişi konularında bilgi verdi.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy’un da iştirak ettiği programda Bölge Müdürümüz video konferans sistemi üzerinden katılımcılara bir konuşma yaparak “ korona virüsle mücadeleye titizlikle uyulması ve gereken tedbirlerin uygulanması, Kadastro ve Mülkiyet mevzuatının iyi öğrenilmesi ve uygulamaların titizlikle takip edilmesi, kadastro komisyonlarının çalışmalarına gerekli yerlerde iştirak edilmesi ve komisyonlara gerekli desteğin sağlanması konularında talimatında bulunarak;Eğitimin Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz için verimli olmasını ve tüm katılımcılara başarılar diledi.ISPARTA OBM