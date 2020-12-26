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Mezun olan 24 bin diyaliz teknikeri atama bekliyor!

Mezun olan 24 bin diyaliz teknikeri atama bekliyor!
TÜRKİYE
G.Tarihi: 26.12.2020 21:28
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DİYALİZ TEKNİKERLERİ ATAMA BEKLİYOR!
 Diyaliz ünitelerinde tekniker pozisyonunda çalışmak için 2 yıl boyunca hem teorik hem de staj eğitimi alan, hali hazırda 24.000 mezunu olan diyaliz teknikerleri sabırsızlıkla  atamalarının yapılmasını bekliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mart 2019 tarihinde yeni yönetmelikle diyaliz teknikerlerine istihdam müjdesi vermişti. Buna göre  2019 ve 2020 yılında ise Sağlık Bakanlığına 50.000’e yakın sağlık personeli istihdam edildiği ve diyaliz teknikeri pozisyonuna düşen sayı 349’da kaldığı,en son yapılan 12.000 kişilik alımda da diyaliz teknikeri pozisyonuna sadece 20 kontenjan verildiği mezun olan teknikerler tarafından ifade ediliyor.1 Mart 2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan diyaliz yönetmeliği çerçevesinde haber merkezimize ulaşan teknikerler; '' Diyaliz Teknikerleri olarak, gerek kamu hastanelerinde gerekse özel hastaneler de çalışmak için yeterli sayıya ulaştığımız apaçık ortadır. Hemşirelerin kendi birimlerine çekilerek birimlerdeki hemşire ihtiyacının giderilmesi daha uygun olacaktır. İşin asıl sahibi olan bizlerin Kamu Hastanelerinde görev almak üzere yeterli atama kontenjanlarına sahip olmasını, hastanelerdeki PDC sayılarımızın da artmasını istiyoruz.Bakanlığın yönetmenliğimizi tüm hastanelere iletmesini, hastanelerde çalışan sertifikasız personellerin servislere çekilerek yerine Diyaliz Teknikerlerinin talep edilmesini istiyoruz, bizlerin maduriyetinin telafi edilmesini umut ediyoruz.'' şeklinde açıklamalarda bulundular.

Haber konusu olan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın diyaliz teknikerlerine verdiği müjde ve 2019 yılında yaptığı açıklama...

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