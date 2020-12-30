Isparta Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, koronavirüs sürecinde komuta, kontrol ve koordinasyon görevi yürüten 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’ni ziyaret ederek, çalışanlara teşekkür etti.ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve Oda Genel Sekreteri Nihal İspir ile birlikte sahada görev yapan acil servis ve filyasyon ekibini komuta-kontrol eden çağrı merkezi personeline teşekkür ziyaretinde bulundu. 112 Komuta Merkezi sorumlu Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, AFAD İl Müdürü ve 112 Müdür Vekili Ethem Kılıçarslan ile Vefa Sosyal Destek Müdürü Figen Beşik ile bir süre sohbet eden ITSO heyeti, çağrı merkezi personeline hediye paketlerini takdim etti.Pandemi döneminde fedakârca çalışan ve büyük özveri gösteren 112 Acil Komuta Merkezi personeline teşekkür eden ITSO Başkanı Tutar, “pandemi sürecinde vatandaşımıza yönelik kısıtlamalarda devletimiz önemli çalışmalar yaptı. Vefa sosyal destek ekipleri ile halkımızın ihtiyaçları karşılandı. Hastalık sürecinde 112 Acil Servis ekiplerinin de evlere kadar giderek hizmet verdiğini belirten Tutar, “bu çalışmaların tümü buradan komuta ve kontrol edildi. Koordinasyon sağlıklı bir şekilde yürütülüyor. 112 çalışanlarımızın titiz çalışması ile şehrimizde pandemi sürecinde başarılı sonuçlar alındı. Hepinize teşekkür ederiz” diye konuştu.