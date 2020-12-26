Isparta OSB MYO’ya Öğr. Gör. Semih Doğrukol Kurucu Müdür Olarak Atandı
Türkiye genelinde Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları içerisinde 19.su, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulları içerisinde 18.si kurulan Isparta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu’na Öğr.Gör. Semih Doğrukol kurucu müdür olarak atandı.
Öğr.Gör. Semih Doğrukol’un boşalttığı Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine Dr. Öğr. üyesi Burhan Duman atandı.
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Isparta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu’na kurucu müdür olarak atanan Öğr. Gör. Semih Doğrukol ve Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atanan Dr. Öğr. üyesi Burhan Duman’a yeni görevlerinde başarılar diledi.