TBMM BAŞKANVEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ

EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE

REHABİLİTASYON HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ.



*TARİHİ ESKİ HASTANENİN YIKILMASI TALİMATINI VERDİ.



*TURİZM FAKÜLTESİ SORUNU ÇÖZÜLDÜ.



*BİLGİÇ; ‘İLÇE BAŞKANI VE BELEDİYE BAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM.

EĞİRDİR’İN BÜTÜN MESELELERİNİ SON DERECE YAKIN BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİYORLAR. BİZİMLEDE SÜREKLİ İRTİBAT HALİNDELER BİZDE ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ.



TBMM Başkanvekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi BİLGİÇ bugün saat 10.30’da yeni hizmete başlayan Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret etti. BİLGİÇ’i hastane önün de AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt DOĞANAY ve Yönetimi ile AK Parti Teşkilatları, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan SAVRAN, Şirket Müdürü Ömer YILMAZ, İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin ve Eğirdir İl Genel Meclisi Üyeleri, Köy Muhtarları, Hastane Baştabibi Semih Gürler ve Hastane Yönetimi ve Sağlık çalışanları karşıladı. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç hastaneyi gezdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanvekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi BİLGİÇ; ‘Başta Sağlık Bakanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve hepsine teşekkür ediyoruz. 2018 Şubat ayında başladık, bütün bu zor koşullara ve pandemi sürecine rağmen 2 yıl içerisinde Eğirdir’li hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Bu sadece Eğirdir için değil bölgeye ve Isparta halkının tümüne hizmet verebilecek üst standartta bir hastane oldu. Bütün branşlarda hizmet verilecek. Biz Kemik ve Eklem Hastalıkları ismi altında sürdürüyoruz ama tüm branşlar da Semih hocamızın başkanlığında bu hizmetler verilecek. Sevinçliyiz, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yine önemli buradaki sıkıntılardan bir tanesi yer üretme konusunda Eğirdir’de ciddi problemlerimiz var. Sağlık İl Müdürümüzün de ifade ettiği gibi kaymanın olduğu bir alanda 700’ün üzerinde 28 metre derinliğinde fore kazıkla bu bölgedeki zemin tamamen iyice sağlamlaştırılarak 7 milyon ekstra maliyet getirmiş olmasına rağmen hem arkadaki oturan komşularımızın da bu konudaki güvenliklerinin artırılması, hem de hastanenin güvenliği artırılmış oldu. Bir meselemiz daha var Turizm Fakültemizle ilgili onunla ilgili yer sorunumuz vardı Milli Eğitim Bakanlığımızla bu konu ile ilgili anlaştık. İnşallah kısa süre içerisinde oranın devrini ISUBÜ’ya oranın devrini tahsisini yaparak Turizm Fakültesi meselemizi de burada halletmiş olacağız. Ben hem İlçe Başkanımıza, hem Belediye Başkanımıza ilgili arkadaşlara hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten Eğirdir’in bütün meselelerini son derece yakın bir şekilde takip ediyorlar. Bizimle de sürekli irtibat halindeler bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eğirdir için hayırlı uğurlu olsun. Eski hastane 1950’li yıllarda yapılan bir hastane güçlendirme imkanı olabilse yapılırdı. Süratle yıkımına başlayacağız, orası yeşil olacak, bakarsınız ileride bir revize, büyüme ihtiyacı yenileme ihtiyacı olabilir, İl Sağlık Müdürlüğümüzün, hastanemizin bir rezervi olarak muhafaza edeceğiz.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya ise yaptığı konuşmada ; ‘Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanemiz yaklaşık 10 gün önce hizmet vermeye başladı. 21 Bin metrekare üzerinde 100 yataklı bir hastanemiz adı Kemik Eklem Hastanesi ama İlçe hastanelerindeki olan tüm branşları da tamamlayacağız. Çok kısa bir sürede yaklaşık 20 ay gibi bir sürede bu hastaneyi tamamladık hizmete sunduk. Bu yatırımın Isparta’ya kazandırılması için büyük emekleri olan başta Süreyya Sadi Bilgiç Milletvekilimize, Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Yerelde Eğirdir belediyemize bize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarımıza, halkımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz.’ dedi.

Hastanenin Eğirdir’e kazandırılmasında büyük emekleri olan gizli kahramanlardan Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘İlçemizde her alanda çeşitli yatırımlar yapılmaya devam ediyor. Devam eden yatırımlarımız var, planlanan yatırımlarımız var. Ama Isparta sağlık açısından Türkiye’nin bir incisi, ama yine Eğirdir’de yıllardır Türkiye’nin sağlık alanında bir misyonu üstlenmiş, özellikle ortopedi alanında güzel hizmetler vermiş, ama şimdi yeni hastanemizde çok kısa bir sürede tüm branşları içinde barındıracak şekilde, İlçemizde belki de bir bölge hastanesi olarak ya da küçük bir şehir hastanesi olarak Eğirdir, Sütçüler, Aksu, Yenişarbademli, Gelendost İlçelerimize, sosyal anlamda da bu ilçelerimizle işbirliğimiz var. Hastanemizin bu ilçelerimize de hizmet vereceğini düşünüyoruz. Biz emeği geçen başta sağlık teşkilatımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Sayın Milletvekillerimize, özellikle TBMM Başkanvekilimiz Sayın Süreyya Sadi Bilgiç’e, İlçemize yapılan yatırımların kaynaklarının ayrılması noktasında desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Memleketimize, İlimize, İlçemize hayırlı uğurlu olsun inşallah.’ dedi.



(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)

