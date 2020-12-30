1993 yılında milli park ilan edilen Kızıldağ’da bulunan mavi sedir ağacı ormanlarının bol oksijen üretimi nedeniyle milli parkın temiz havası, oksijen açısından zengin olup, akciğer, astım ve solunum problemi olan insanlar için şifa kaynağı olan kızıldağ içinde bulunduğumuz pandemi döneminde deforme olan akciğerlerimiz için tam bir doğal tedavi merkezi.Kas ve eklem ağrıları için nasıl termal ve kaplıca merkezleri doktorlar tarafından tercih ediliyorsa bugünde nefesimizin kıymetini birkez daha anladığımız covid döneminde Göğüs Hastalıkları Uzmanları tarafından önerilmelidir.Kızıldağ milli parkımız 12 ay turizm potansiyeline sahip bir oksijen depomuzdur.Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası