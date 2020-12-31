KAÇAK AV İLE MÜCADELEDE TEKNOLOJİK TAKİP…

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçtiğimiz hafta sonu, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerine gelen ihbarı değerlendirerek Divriği İlçe Jandarma Karakolu personelinin de desteğiyle, ihbara konu saha olan Divriği ilçesinde “drone” ile kaçak av takibi gerçekleştirdi.Yapılan incelemeler neticesinde görüntüde yer alan ve kaçak yaban keçisi avına çıktığı tespit edilen 4 şahıs “drone” ile takip edilerek Erzincan sınırları içerisinde yakalandı.Yakalanan 4 kişiye yasadışı avlanmak ve sokak kısıtlamasını ihlalden 18 bin 900 TL ceza kesilerek, beraberlerindeki tüfekler jandarma birimlerine teslim edildi.Bu olay “drone” ile kaçak av takibi açısından bir ilk olma özelliği taşıyor. DKMP Genel Müdürlüğü bu şekilde saha denetimleri yapmaya devam edecek.15.Bölge Müdürlüğü nezdinde emegi geçen tüm personellerimize teşekkür ederiz.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü