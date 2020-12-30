2020 Yılı Sezonunun Son “Isparta Gülyağı” Tescil Belgeleri Takdim Edildi

Borsamız tarafından Türk Marka ve Patent Kurumuna yapılan başvuru sonucunda ‘’Isparta Gülyağı’’ tescillenerek koruma altına alınmıştı. İlimizde üretilen gülyağının markalaşmasını sağlamak ve kalitesini korumak amacıyla 2018 yılında başlatılan çalışmalar başarı ile sonuçlanmıştı.

“Isparta Gülyağı” Coğrafi İşaret logosunu kullanmaya hak kazanan firmalar her yıl denetime tabi tutularak belgeleri yenilenmektedir.

2020 sezonu gül hasadından elde ettiği Gülyağı’nın kalitesini tescilletmek ve markalaşmaya katkı sağlamak için başvuruda bulunan Nem Gülyağı-Mehmet Ali Doğan ve Aksakal Gül Yağı Uçucu Yağlar Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi yapılan incelemeler ve denetlemeler sonrası Coğrafi İşaret logosunu kullanmaya hak kazanmıştır.

Bu kapsamda Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, 2020 sezonundaki üretimleri için ‘Isparta Gülyağı’ Coğrafi İşaret Logosunu kullanmaya hak kazanan firmalara belgelerini takdim etti.

Başkanımız belge takdim töreninde şu sözlere yer verdi: “2020 yılı sezonunun son tescil belgelerini almaya hak kazanan Nem Gülyağı firmasının sahibi aynı zamanda Meclis Başkanımız olan Mehmet Ali Doğan beyi ve Aksakal Gülyağı firmasının yetkilisi Cem Aksakal beyi kutluyorum. Isparta’nın en önemli ürünlerinden biri olan Isparta Gülyağı’nın standardizasyonu ve markalaşması yolunda Borsamızın çabalarını karşılıksız bırakmayarak değerimize sahip çıkmaları sektör adına memnuniyet vericidir. Coğrafi işaretli ürünlere artan ilgiden ürünlerini tescilleten firmalarımız da muhakkak faydalanacaktır. Bu sektörde faaliyet gösteren tüm üyelerimizi ve firmalarımızı aynı hassasiyeti gösterip coğrafi işaret belgesini almaya davet ediyoruz. Ayrıca, her yıl sonunda ‘Isparta Gülyağı’ coğrafi işaret belgesini alan firmalarımızı Borsamızın kurumsal internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığı ile kamuoyuna açıklayarak farkındalığı artırmayı planlıyoruz.” dedi.