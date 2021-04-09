Müdürlüğümüz ile Isparta Veteriner Hekimleri Odası arasında arasında kedi ve köpeklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınması yetkisinin devrine ve/veya paylaşımına ilişkin protokol imzalanmıştır.26.02.2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında sahipli köpekler 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, sahipli kedi ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirilerek, Ev Hayvanları Kayıt Sisteminde (PETVET) kayıt altına alınacaktır.Bu kapsamda, kimliklendirme işlemlerinin birlikte yürütülebilmesi amacıyla protokol imzalanmıştır.