ISPARTA'DA HABERCİLİK

Saygıdeğer Arkadaşlarım; malûmunuz olduğu üzere geçtiğimiz günlerde Babam bir süre kaybolmuştu. Allah'ın izniyle ve Sizlerin sayesinde birkaç saat içinde bulmuştuk şükürler olsun. Bulmamızda sosyal medyada paylaşmış olmamızın faydasını gördüm. Allah razı olsun birçok Arkadaşım benim paylaşımımı paylaşmak suretiyle işi kolaylaştırma/hızlandırmaya yardım etti.

Lâkin Isparta'da internet haberciliği yapan birçok site, Babam bulunduktan sonra hâlâ kayıp şeklinde haber yaptı. Tanıdığım arkadaşlara ulaşarak doğru bilgilendirme yaptım, sağolsun onlar da haberi kaldırdı. Ama hâlâ yayına devam eden haber siteleri var.

Allah razı olsun hepsinden, bulunmasına yardımcı olmak amacıyla haber yapıyorlar. Fakat eş dost akraba telaşa kapılıyor. Kaç gündür telefonlarım susmuyor. "Hani bulduk demiştin, haber sitesinde hâlâ kayıp yazıyo" diyen insanları boş yere telaşlandırmak hoş bir durum değil.

İnternet haberciliği yapan kardeşlerim bu yazımdan alınmasın lütfen. Ama ana kaynağından almadığınız haberler konusunda lütfen bir kez daha düşünün. İyi niyet bazen insanları üzebiliyor.



Selâmlar Saygılar sunuyorum.

İbrahim Güngör.



Kaynak: https://www.facebook.com/ibrahim.gungor.3597

