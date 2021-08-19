Isparta Değişim ve Gelişim Platformu (IDGEP) Derneği Başkanı Nazmi Esen, yönetim kurulu ile dernek üyeleri, eski adıyla ITKM, yeni adıyla Isparta Meydan AVM ile Kirazlıdere’de incelemelerde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen dernek yönetici ve üyelerine, Isparta Meydan AVM ve Kültür Merkezi ile Kirazlıdere’de yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.Heyet ilk olarak Isparta Meydan AVM’yi gezdi. Başkan Başdeğirmen, AVM ve Kültür Merkeziyle ilgili heyete bilgiler verdi. Kültür Merkezinin 7600 metrekareden oluştuğunu, kütüphane, 2 konferans, 4 sinema, 2 adette çok amaçlı salonun ve ofislerin bulunduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, misafirlerine merkezi gezdirirken, detaylı bilgiler verdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Meydan AVM’de göreve geldikten sonraki hukuki süreçler, inşaat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, “Öncelikle bu inşaatın tamamlanması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız TMSF heyetini arayarak burayı en kısa zamanda bitirin talimatı verdi ve TMSF Başkanımız heyeti buraya çok büyük emek verdiler” dedi.Isparta Meydan AVM’nin 56 bin metrekare taban, 160 bin metrekare kapalı alanı olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, AVM’nin bugünkü hale geliş sürecini anlattı. Başdeğirmen, “Müthiş bir emek verildi. 700 kamyon hafriyat atıldı. Bir yıl rutubetin kurutulması için çalışma yapıldı. Bir buçuk yıldır 300 işçi çalıştı. Kültür Merkezimiz Türkiye’de ilk 5’e girer. 250 bin nüfuslu bir şehirde böyle bir ortamın olması bizlere de gurur veriyor” görüşlerinde bulundu.Heyet ardından Kirazlıdere’de yapılan çalışmaları ve gelinen son noktayı gördü. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kirazlıdere’de yapılan çalışmalar ve gelinen durumu anlattı.Isparta Değişim ve Gelişim Platformu (IDGEP) Derneği Başkanı Nazmi Esen de, ITKM’nin yıllardır şehrin kanayan bir yarası olduğunu ve bunun bugün sonuçlandırılmış olmasından dolayı duydukları memnuniyetini dile getirdi. Esen, “Güzel işlerin çıktığını görmek bu yapının Isparta halkına kazandırılıyor olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Başkanımıza, ekibine, özverili çalışmalar gerçekleştiren TMSF’ye herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. Dışarıdan ‘bitti’ diye anlatılıyordu, evet gezerek gördük ve yerinde de buna kanaat getirdik. Isparta halkına yakışan bir yapı olmuş. Uzun yıllar şehrimize hizmet verecek bir yer. Isparta’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.Kirazlıdere’yi eskiden hizbe bir yer olarak bildiklerini anlatan Esen, “Burası insanlarımızın çıkmaya korktuğu, sadece arabalarla çıkılan bu alan çok güzel bir hal almış. Isparta’ya bir misafirimiz geldiğinde ‘nereye götüreceğiz?’ sorusunun cevabını da Kirazlıdere çok rahat veriyor. Yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, kafeteryası, restoranıyla Isparta halkına ve gelen misafirlere iyi bir hizmet verecek hale gelmiş. Çok güzel bir yatırım olmuş. Isparta’mıza yakışır bir eser kazandırılmış. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.IDGEP yönetim ve üyeleri gerek Isparta Meydan AVM gerekse Kirazlıdere’nin şehre büyük bir değer kattığını dile getirdiler. Isparta’nın merkezindeki bir alanın atıl vaziyette kalmasını bugüne kadar üzülerek seyrettiklerini belirterek, “Bugün başkanımızın bitirme sözü verdiği ITKM’deki çalışmaları gördük, bu görüntüler üzüntümüzü ortadan kaldırdı. Isparta’nın hem ekonomisine hem de Türkiye’nin ekonomisine kazandırılması için büyük gayret gösterilmiş. Başarılı bir çalışma yapılmış. Başkanımıza ve emeği geçen herkese Isparta halkı adına teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundular.