Isparta Belediyesi Çandır’da yaraları sarmak için harekete geçti

Isparta Belediyesi Çandır Yazılı Kanyonda yaşanan orman yangını sonrasında şimdi de yaraları sarmak için harekete geçti. Başkan Başdeğirmen’in talimatıyla yangından etkilenen 5 evin yenilenmesine başlanırken, iki evinde sıfırdan yapılması için harekete geçildi.Isparta Belediyesi, Sütçüler İlçesi Çandır Köyü Yazılı Kanyon Bölgesinde çıkan orman yangınında hasar gören evlerin tadilat ve bakımlarını yapıyor, vatandaşların yaralarını sarıyor.Çandır Yazılı Kanyon bölgesinde 2 Ağustos’ta çıkan orman yangının ardından köyde bulunan evler yangından etkilendi. Bazı evlerde büyük hasarlar meydana geldi. Devlet tüm imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürürken, Isparta Belediyesi de yangın bölgesine ilk andan itibaren çok sayıda itfaiye aracı, arasöz, iş makineleri sevk etti. Yine bölgeye tırlarla vatandaşların ihtiyacını karşılamak amacıyla su, ayran ve gıda malzemeleri gönderildi. Tırmık, kürek, eldiven gibi yangına müdahale araç ve gereçleri sevk edilirken, bölgede belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara ve bölgedeki hayvanlara müdahalede bulunarak destek verdi.Yangının söndürülmesinin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla bölgede yanarak zarar gören 5 adet bina ve evin tadilatına başlandı. Bu arada evlerin tadilatlarının yanı sıra, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kullanılamaz hale gelen iki evinde yeniden yapılması noktasında talimat verdi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla başlanan yanan evlerin tadilatları kapsamında, evlerin pencereleri pvc ile değiştiriliyor. Ayrıca yanan evlerin çatıları, boyaları, mutfak dolapları, güneş enerji sistemleri, laminatları ve elektrik tesisatları da yenileniyor.Isparta Belediyesinin yangın bölgesindeki yaraları sarmak için başlattığı çalışmalardan dolayı, mağduriyetleri giderilecek olan ev sahipleri de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.Mağduriyetlerinin giderilmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Aziz İnce, yangın anında yaşadıklarını anlatarak, yaralarının sarılmasından dolayı duydukları memnuniyetini dile getirdi. İnce, “Belediyemizin katkılarıyla pencerelerimiz yenileniyor, evimizin tadilatları yapılıyor. Devletimiz çok duyarlı, vatandaşlarımız çok duyarlı. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyorum” dedi.Evi tadilat gören Emine Yılmaz da çatısının ve evinin içerisinin yandığını dile getirerek, “Belediye Başkanımız işçilerini gönderdi, şu anda evimde tadilat yapılıyor. Evimizin çatısı da yapılacak, malzemeleri geldi. Başkanımızdan Allah razı olsun. Yapana da yaptırana da teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.’Allah devletimize milletimize zeval vermesin’ diyen ev sahiplerinden Gültekin Altuntaş ise, “Devletimiz, belediyemiz her zaman yanımızda. Evim zarar gördü, pencereleri değişiyor. Çatım da zarar vardı, güneş enerjisi hasar gördü. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, ilk günden buyana yanımızdaydı. Devletimiz yanımızda” şeklinde konuştu.Çandır Köyü Muhtarı Mehmet Özdemir de devletin, Isparta Belediyesi ve Başkan Şükrü Başdeğirmen’in ilk günden itibaren yanlarında olduğunu belirterek, “Belediyemiz, başkanımız şu güne kadar çalışmalarını devam ettirmekte. Köyümüzde zarar gören 5 evimizin tadilatına başlandı. Başkanımız 2 adet de sıfır ev yapma sözü verdi. Köyümüzde tadilat çalışmalarımız başladı, başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.