Su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için, ilimiz genelinde denetimler yapılmaktadır.Bu kapsamda iç sular, karaya çıkış noktaları, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri, toptan ve perakende satış yerleri ve pazar yerlerinde İl Müdürümüz Eyup ADIGÜZEL’in de katılımlarıyla eş zamanlı denetimler gerçekleştirilmiştir.İlimiz genelinde faaliyet gösteren 4 su ürünleri işleme tesisi, 29 perakende balık satış yeri ile Eğirdir, Beyşehir ve Karacaören Baraj Göllerindeki karaya çıkış noktalarında toplam 107 adet eş zamanlı denetim yapılmıştır.