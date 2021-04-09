Bakanlığımız tarafından Avrupa Birliği (AB) desteği ile başlatılan “ Türkiye’de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini” projesi ile yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında bölgemizde 2021 yılı ilkbahar aşılaması Süleyman Demirel Havalimanından kalkan uçaklarla başlatılmıştır. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde aşılı yemler ormanlık alanlara ve yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarına bırakılmıştır.Vatandaşlarımız bu süreçte aşılı yemi bulduklarında dokunmamalı, aşılı yemlerin atılmasını takiben bir hafta süresince köpekler başıboş bırakılmamalı ve aşılı yemlerin yenmesi engellenmelidir. Kapsül içindeki aşının göz veya cilde temas etmesinden kaçınılmalı, temas etme durumunda temaslı yer su ve sabun ile yıkanmalı ve derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir.