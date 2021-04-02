İhracatta tüm zamanların en iyi rakamına erişildi: 39,1 milyon dolar

Isparta 1-31 Mart 2021 tarihleri arasında 39 milyon 110 bin 89 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılının aynı döneminde bu oran 18,6 milyon dolar idi.



-Türkiye’nin en yüksek ihracatçı 28’inci kenti

Isparta, 1 Ocak- 31 Mart 2021 tarihleri arasında ise 101 milyon 536 bin dolar ihracat yaptı. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 63 milyon dolar idi. İhracat artışı 40 milyon dolara yakın… Isparta bu verilerle Türkiye’nin en yüksek ihracat gerçekleştiren 28’inci kenti oldu.



Bölge Mr.’21 Türkiye Sırası Oca-Mr.’21



Antalya 170.494,57 15 451.262,95

Isparta 39.110,89 28 101.536,75

Afyon 34.038,77 32 86.666,26

Burdur 21.881,45 43 60.925,00



-71 milyon dolar artış sağlandı

TR 2- Düzey 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-31 Mart 2021 tarihleri arasında 222 milyon 357 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2020 yılının aynı döneminde bu oran 150 milyon 960 bin dolar sınırında kalmıştı. Değişim oranı 47,3 olarak hesaplandı. Türkiye içerisindeki ‘İhracat Payı’ (20) yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.



-2020 yılına kıyasla 61 milyon dolar arttı

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-31 Mart 2021 tarihleri arasında ise ihracat geliri 614 milyon 288 bin dolar oldu. 2020 yılının aynı döneminde bu değer sadece 457 milyon 633 milyon dolar idi. Değişim oranı 34,2 olarak gerçekleşti. Türkiye içerisindeki ‘İhracat Payı’ (20) 1,4 oldu.



-Isparta’nın Mart 2021 İhracatı: 39 milyon 110 bin 89 dolar

-Isparta’nın Mart 2020 ihracatı: 18 milyon 610 bin 36 dolar

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Isparta’nın Ocak-Mart 2021 ihracatı: 101 milyon 536 bin 75 dolar

Isparta’nın Ocak-Mart 2020 ihracatı: 63 milyon 030 bin 29 dolar

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Isparta’nın Şubat 2021 ihracatı: 31 milyon 099 bin 69 dolar

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Isparta’nın 2021 Yılı İhracat Atlası



Dönem İhracat



Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89



Toplam 101.536,75

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