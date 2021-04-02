‘Yıldız Ülke’: Özbekistan

Isparta Mart 2021’de Özbekistan’a 9 milyon 968 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk çeyreğinde anılan ülkeye ihracat toplamı 24,1 milyon dolar oldu. Isparta bu yıl Hindistan’ı da keşfetti: Mart’ta 2,7; yılın ilk çeyreğinde ise 9,3 milyon dolar ihracat yaptı.



-ABD, Birleşik Krallık, İspanya, Almanya, Fransa yüksek değerli

-Isparta Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) 3,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. İspanya’ya ihracat değeri ise 2 milyon dolar değerine dayandı. Isparta’nın Antalya Serbest Bölge’ye ihracatı 1,8 milyon dolar oldu.

-Isparta Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Kanada, Rusya’ya da 1 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi başardı. Sorunlu coğrafyalar olan Irak, Libya ile de ticari ilişkiler gelişmeye devam etti. Mısır ile ihracat açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ihracat ise düşük kaldı.



Ülke Mr.’21 Oca.’-Mr.’21



ÖZBEKİSTAN 9.968,72 24.158,26

ÇİN 4.248,92 11.283,63

ABD 3.254,79 9.790,98

HİNDİSTAN 2.793,26 9.305,35

İSPANYA 1.907,10 4.242,72

ANTALYA SB 1.873,23 3.802,28

BİRLEŞİK KRALLIK 1.712,32 5.678,61

ALMANYA 1.177,89 4.283,11

FRANSA 1.163,37 5.267,11

KANADA 945,65 1.042,67

RUSYA FEDERASYONU 929,99 1.426,93

BULGARİSTAN 800,65 1.160,73

İTALYA 721,82 1.922,15

TÜRKMENİSTAN 602,53 965,82

PORTEKİZ 583,05 1.227,26

GÜRCİSTAN 514,14 704,97

YENİ ZELANDA 445,81 474,49

İSRAİL 405,30 806,97

İSVEÇ 311,37 889,07

AZERBAYCAN 223,75F 739,13

ROMANYA 215,37 439,67

KOSOVA 198,88 729,78

GÜNEY AFRİKA C. 183,60 478,22

AFGANİSTAN 165,73 256,30

BAE 161,88 327,40

DANİMARKA 153,37 280,13

AVUSTRALYA 138,25 996,46

KKTC 136,79 340,82

KATAR 111,45 188,11

ESTONYA 95,35 95,35

MISIR 90,73 174,85

KAZAKİSTAN 88,32 193,19

HOLLANDA 87,75 283,33

BELÇİKA 85,22 184,42

YUNANİSTAN 79,04 171,32

HONG KONG 75,57 137,12

POLONYA 75,53 268,99

İSVİÇRE 63,82 555,98

LİBYA 51,69 119,25

MACARİSTAN 50,50 173,87

IRAK 41,40 304,46



Toplam 39.110,89 101.536,75

