Din Görevlileri Yarıştılar

2022 yılı “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” kapsamında Isparta’da “Etkili Hutbe Sunumu Yarışması” yapıldı.Din görevlilerinin yeteneklerini geliştirmek, kişisel gelişimlerinin ve kendilerini yetiştirmelerinin devamlılığını ve mesleklerini cesaretle yapacak şekilde kendilerine güven duymalarını sağlamak amacıyla 01 Haziran Çarşamba günü yapılan yarışmada 7 (yedi) din görevlisi kıyasıya mücadele etti.Isparta Ulu Camii’de düzenlenen merkez ilce birinciliği yarışmasının sonunda Kayı Köyü Erenler Camii imam hatibi Muhammed Akçıl 1’inci, Mekke Camii imam hatibi Muhammed Yaşar 2’nci ve Kadir bey (Yusuf Ağa) Camii imam hatibi Alpaslan Sinan Çetinkaya 3’üncü oldu.Komisyon başkanı İl Müftüsü Bayram Şahin yarışmacıları tebrik ederek, hitap konusunda vurgulara, imla kurallarına daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekti.Yarışmanın sonunda günün hatırası olarak toplu fotoğraf çekildi.İlçe birincilerinin katılacağı İl Birinciliği Yarışması ise 06 Temmuz 2022 Çarşamba günü yapılacak.