Kadim Oyunlar Şenliği” Düzenlendi

Isparta Müftülüğü il merkezindeki 4-6 yaş grubu Kur’an kursları için 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yıl sonu “Kadim Oyunlar Şenliği” düzenledi.02 Haziran 2022 Perşembe günü Gökçay mesire alanı İsperlos Düğün Salonunda gerçekleşen şenliğe İl Müftüsü Bayram Şahin ve eşi Ayşe Şahin, Isparta Valisi Aydın Baruş’un eşi Nagihan Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen, İl Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.Kur’an Kursu öğrencilerinin toplu olarak tilavet ettikleri Fatiha Suresiyle başlayan ve sunumunu Din Eğitimi Şube Müdür Yusuf Şener’in yaptığı programda konuşan İl Müftüsü Şahin, 4-6 yaş Kur’an kurslarının önemine vurgu yaparak, bu kurslarda çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek ve iyi insanlar olmalarını sağlayacak verimli eğitimlerin verildiğini ifade etti. Kadim oyunlar şenliği ile de büyüklerin çocukken oynadıkları oyunları çocuklarına aktaracakları güzel bir etkinlik olduğunu söyledi. Programın hazırlanması ve sunumunda emeği geçen personeli de tebrik ederek, programa katılan veli ve vatandaşlara teşekkür etti.Şenlik programında çocuklar anneleriyle birlikte halat çekme, yumurta taşıma yarışı, ip atlama, sandalye kapmaca, çuval yarışı vb. oyunları oynadılar. Isparta Belediyesi tarafından kurulan şişme oyun parkurunda gönüllerince eğlenen çocuklara şenlik boyunca pamuk şeker ve dondurma ikram edildi.