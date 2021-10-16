ATLI DAYANIKLILIK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Türkiye Binicilik Federasyonu faaliyet programında yer alan Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası başladı. İki gün sürecek olan yarışlara Türkiye'nin farklı illerinde gelen 67 at ve binici katıldı.
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