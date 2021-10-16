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Isparta Şehir Hastanesi'nden Dünya Anestezi Günü Mesajı

Isparta Şehir Hastanesi'nden Dünya Anestezi Günü Mesajı
TÜRKİYE
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Hastanemiz Anestezi Uzmanı Dr. İpek ÜÇKAN ile Dünya Anestezi Günü nedeniyle yaptığımız şöyleşi, Dünyadaki ilk anestezinin 16 Ekim 1846 tarihinde Amerika’da Dr. John Collins Waren tarafından Gilbert Abbott isimli işçiye uygulanmasına istinaden her yıl aynı tarih Dünya Anestezi Günü olarak kutlanmaktadır.
Ülkemizde de ilk endotrakeal anestezi uygulamaları 1949’da Burhaneddin Toker ve Sadi Sun tarafından yapılmıştır.
Modern tıp­ta anestezi, hastaya cerrahi girişimin sağlıklı ve konforlu bir şekilde yapılmasını sağlayan duyusuzluk hali olarak tanımlanabilir. Anestezi, hastanın ağrı duyusunu kaldırır ve bilinç kaybını sağlar. Ameliyatın yapılabilmesine olanak sağlamak üzere kasları gevşetir ve hastalarda reflekslerin kaybına neden olur. Ameliyatın gerektirdiği duruma göre bütün bu bileşenlerin hepsi veya bazen birkaçı uygulanarak anestezi çeşitleri sağlanır. Ağrı duyusunun kaldırılması hastanın ameliyat olması için şarttır. Anestezinin en önemli özelliği ise geri dönüşlü olmasıdır.
Başarılı cerrahi tedavinin en önemli unsuru başarılı bir anestezidir. Çünkü anestezi ağrı duyusunun kaldırılması ve/veya bilinç kaybı oluşturmak dışında solunum ve dolaşım gibi bütün yaşamsal fonksiyonların monitörize ederek denetlenmesi, sürdürülmesi ve gerektiği anda acil müdahaleleri de içinde barındırır.
Anestezi, tıp eğitiminin üzerine bu konuda uzmanlık eğitimi almış doktorlar tarafından uygulanır. Uygulanacak anestezi şekli ve dozu, ameliyat çeşidine göre anestezi uzmanı tarafından belirlenir ve hasta onayı alındıktan sonra uygulanır. Anestezinin en iyi şartlarda uygulanabilmesi, devamlılığı ve güvenirliliği için ekip çalışması önemlidir. Bu anlamda anestezi teknisyenleri tüm ameliyat boyunca anestezi doktorlarının en büyük yardımcısıdır.
Görünmez kahraman olan anestezistler, Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan Coronavirüs sürecinde ön cephede savaşmış ve anestezi biliminin tıp dünyası için önemi bir kez daha anlaşılmıştır.
Dünya Anestezi Gününde, bu uğurda emeği geçen tüm anestezi çalışanlarını saygıyla anıyoruz.
16 Ekim Dünya Anestezi gününüzü en içten dileklerimle kutlarım.
Saygılarımla

Kaynak: Isparta Şehir Hastanesi

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Dr. İpek ÜÇKAN
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